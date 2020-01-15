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Российская газета

Гравитационную систему навигации для военной техники создают в России

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Источник изображения: Николай Хижняк / РИА Новости

В России создают гравитационную систему для военной техники. Она будет независима от спутниковой системы навигации. Для определения координат объекта космическая геолокация не потребуется.

Поэтому определение местоположения объекта теперь не будет связано ни с защищенностью от помех, ни от воздействия объектов радиоэлектронной борьбы, ни от погоды и магнитных аномалий, которые нарушают канал связи. Об этом пишет еженедельник "Звезда". И добавляет, что гравитационная система навигации не годится для гражданского использования.

Она основана на подробнейшей карте силы притяжения, воздействующей на любое материальное тело, а также на центробежной силе, связанной с вращением Земли. Вместе эти два разнонаправленных вектора дают силу тяжести, которая неравномерна в каждой точке поверхности. Микроколебания силы тяжести можно картографировать, привязав к конкретному маршруту. За счет этого высокоточное оружие, например, крылатая ракета, найдет свой путь даже при отключенной системе спутниковой навигации.

Гравитационная навигация будет незаменима для подводных лодок и других особых видов техники. Для баллистических ракет, определяющих свой путь в верхней точке траектории по карте звездного неба, данный метод может быть вспомогательным. Однако, как пишет издание, микроизменения силы тяжести в каждой точке поверхности надо постоянно уточнять.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
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3 комментария
№1
15.01.2020 14:38
Дай бог,это много где пригодиться
+3
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№2
15.01.2020 15:51
да, стоящее дело
Гравитационную навигацию не за-РЭБ-ишь ))
+3
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№3
15.01.2020 18:07
Как то смахивает на плод любви гравицапы с антигравитацией. А в россказнях "звизды" звучит даже как-то с юмором...
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