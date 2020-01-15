Чайка сообщил, что строительство Восточного контролируется из космоса

Генеральный прокурор уточнил, что таким образом совершенствуется надзор в сфере оборонно-промышленного комплекса

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Контроль за строительством космодрома Восточный в Амурской области по инициативе Генеральной прокуратуры ведется из космоса. Об этом сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка на торжественном мероприятии, посвященном 298-летию образования прокуратуры России.

"Во исполнение поручений руководства страны совершенствуется надзор в сфере оборонно-промышленного комплекса. Например, по нашей инициативе контроль за строительством объектов космодрома Восточный совместно с Роскосмосом теперь обеспечивается со спутников посредством фото- и видеофиксации", - сказал он.

Генпрокурор назвал символичным, что в прошлом году на борту Международной космической станции более 1,5 тыс. витков вокруг земли совершил памятный вымпел Генеральной прокуратуры. Он был передан в музей Генпрокуратуры.