Войти
Интерфакс-АВН

Российский фрегат с "Калибрами" провел учения в Средиземном море

630
0
0
Сторожевой корабль проекта 11356 "Адмирал Эссен"
Сторожевой корабль проекта 11356 "Адмирал Эссен".
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/mil.ru

Москва. 14 января. ИНТЕРФАКС - Российский фрегат "Адмирал Эссен", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", провел противовоздушные учения в Средиземном море, сообщили в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ) во вторник.

"Адмирал Эссен", выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, провел тренировку по противовоздушной обороне", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что в рамках учений фрегат отработал обнаружение и уничтожение крылатых ракет авиации условного противника.

"Расчёт корабельного боевого информационного поста (БИП) обнаружил и классифицировал имитированные цели, а расчёт ПВО при подходе условных воздушных целей на дистанцию поражения электронными пусками успешно их уничтожил", - сообщает флот.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. Она включает около 10 боевых кораблей и судов обеспечения. В сентябре российские военные сообщали о двух подлодках, выполняющих задачи в Средиземном море.

Фрегат "Адмирал Эссен" находится в Средиземном море с декабря 2019 года.

"Адмирал Эссен" неоднократно принимал участие в походах к берегам Сирии в ходе российской операции в Сирии, нанеся ряд ударов крылатыми ракетами "Калибр" по позициям боевиков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Проекты
1135 Буревестник
Военные учения
Калибр КР
ЧФ
Похожие новости
31.08.2018
Учения в Сирии: зачем РФ собрала такую эскадру
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
20.08.2018
Фрегат "Адмирал Макаров" отправился к месту базирования на Черноморский флот
27.07.2018
Невский ордер. Корабли Главного военно-морского парада России
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
22.02.2017
Этот союзник не подведет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.01 22:48
  • 7
Вертолеты из дурдома
  • 15.01 22:33
  • 1
Россия собралась дать кредит Шри-Ланке на Су-30
  • 15.01 22:27
  • 2
ВМС США посоветовали опасаться подлодок "Ясень-М"
  • 15.01 21:24
  • 17
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 15.01 21:16
  • 26
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 15.01 21:10
  • 3
Может ли ракета ЗРК «Тор» сбивать ракету РСЗО «Полонез»?
  • 15.01 20:47
  • 280
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 15.01 20:15
  • 58
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 15.01 19:40
  • 11
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 15.01 18:25
  • 2
Производитель «Буков» предупредил об угрозе ПВО
  • 15.01 18:07
  • 3
Гравитационную систему навигации для военной техники создают в России
  • 15.01 16:21
  • 9
По советским чертежам: в России создадут первый авианосец
  • 15.01 16:15
  • 3
На Урале танковая дивизия получит 30 модернизированных танков Т-72Б3М
  • 15.01 16:02
  • 4
ПАКетное соглашение: новейшему бомбардировщику назначили сроки выхода в серию
  • 15.01 15:57
  • 10
На Су-57 в Сирии испытали новые виды ракет и бомб