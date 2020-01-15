Российский фрегат с "Калибрами" провел учения в Средиземном море

Москва. 14 января. ИНТЕРФАКС - Российский фрегат "Адмирал Эссен", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", провел противовоздушные учения в Средиземном море, сообщили в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ) во вторник.

"Адмирал Эссен", выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, провел тренировку по противовоздушной обороне", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что в рамках учений фрегат отработал обнаружение и уничтожение крылатых ракет авиации условного противника.

"Расчёт корабельного боевого информационного поста (БИП) обнаружил и классифицировал имитированные цели, а расчёт ПВО при подходе условных воздушных целей на дистанцию поражения электронными пусками успешно их уничтожил", - сообщает флот.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. Она включает около 10 боевых кораблей и судов обеспечения. В сентябре российские военные сообщали о двух подлодках, выполняющих задачи в Средиземном море.

Фрегат "Адмирал Эссен" находится в Средиземном море с декабря 2019 года.

"Адмирал Эссен" неоднократно принимал участие в походах к берегам Сирии в ходе российской операции в Сирии, нанеся ряд ударов крылатыми ракетами "Калибр" по позициям боевиков.