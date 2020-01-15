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Военно-промышленный курьер

В США дали высокую оценку «хакерам» из российского Генштаба

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российские хакеры успешно взломали серверы украинского газового холдинга Burisma, который получил широкую известность благодаря процедуре импичмента президента США Дональда Трампа, сообщает The New York Times (NYT).

Членом совета директоров этой компании был сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер.

Среди прочего, по мнению американских законодателей, со стороны Трампа были попытки заставить украинские власти провести расследование по Burisma и Хантеру Байдену, что послужило поводом для начала импичмента.

По данным NYT, сообщает «Коммерсант», взлом осуществило Главное управление Генерального штаба РФ. Его сотрудники, по информации издания, использовали фишинговые электронные письма для получения доступа через дочерние компании Burisma. Целью взлома, возможно, был компромат на Байденов. Сказать точно, что хакеры искали и что обнаружили, NYT не смогла.

Одной из тем беседы Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским было расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына основного конкурента Трампа на предстоящих президентских выборах. После публикации разговора спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру импичмента.

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Трамп Дональд
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1 комментарий
№1
15.01.2020 14:14
Сергей Михеев, высказался вчера по данной теме.
https://youtu.be/ChEqje09K94?t=49m45s
0
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