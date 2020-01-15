Фейковый доклад: Россия спросит ОЗХО за «химатаку» в Думе

СБ ООН обсудит подтасовки в докладе ОЗХО по химоружию в Сирии

Россия предложила обсудить на встрече Совбеза ООН результаты расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) предполагаемой химатаки на сирийский город Дума 7 апреля 2018 года. Доклад ОЗХО был опубликован 1 марта, и с тех пор появилось множество данных, указывающих на его недостоверность.

Россия предложила провести 20 января встречу Совета Безопасности ООН и обсудить на ней доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года, сообщил пресс-секретарь постпредства РФ при организации Федор Стржижовский. По его словам, темой встречи станет расследование этого инцидента Миссией ОЗХО по установлению фактов.

Он уточнил, что встречу предлагается провести по «формуле Арриа» - неформальной конфиденциальной встречи для проведения в частном порядке откровенного обмена мнениями. Такой формат предполагает использование гибких процедурных рамок и участие лиц, которых могут наделить статусом «носитель информации».

Специалисты ОЗХО 1 марта прошлого года обнародовали доклад по инциденту в Думе, согласно которому в апреле 2018 года во время химической атаки там использовался токсичный химикат, содержащий реактивный хлор.

Миссия по установлению фактов работала с показаниями свидетелей, результатами анализов проб с места атаки и иными данными.

Виновник атаки, впрочем, в документе указан не был, поскольку указание на него не входит в функции организации. При этом в докладе упомянули, что бомба, начиненная отравляющим веществом, была сброшена с воздуха.

В середине октября прошлого года сайт WikiLeaks опубликовал отчет правозащитной организации Courage Foundation, согласно которому итоги расследования об использовании в Думе химоружия в 2018 году подгонялись под заранее определенные тезисы.

Согласно документу, представители Courage Foundation встретились с одним из сотрудников ОЗХО. «Показания убедили нас в том, что ключевая информация из химических анализов, токсикологических и баллистических исследований, а также показаний свидетелей была скрыта для поддержки определенных выводов», - указано в заключении правозащитников.

ОЗХО заявила, что хлор можно обнаружить и в естественных условиях, но не уточнила, в какой степени повысился уровень содержания хлора в пробах, взятых в городе, обратили внимание правозащитники.

По их словам, нестыковки также касались части доклада о ходе токсикологических и баллистических исследований.

Спустя месяц WikiLeaks опубликовал письмо одного из сотрудников ОЗХО своему начальству, которое он отправлял в июне 2018 года. В нем работник указывал, что при подготовке доклада об итогах расследования инцидента в Думе были допущены серьезные искажения фактов.

В конце прошлого года версию об отравлении хлором в сирийском городе опровергли сами токсикологи, проводившие экспертизу для ОЗХО, следовало из четырех документов организации, которые обнародовал WikiLeaks.

В слитой переписке есть информация, в том числе о том, что руководство организации отдало приказ удалить из внутренней базы документов инженерный доклад, в котором «химическая атака» в Думе была названа постановкой.

Публикации WikiLeaks комментировала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, опубликованная на сайте переписка сотрудников миссии ОЗХО по установлению фактов с руководством Техсекретариата и его отдельных подразделений свидетельствует об их причастности к фальсификации данных расследования инцидента в сирийском городе.

"В этой переписке, как следует из опубликованных данных, выражались недоумение и озабоченность тем, что данные экспертов, которые работали непосредственно в Думе, были просто-напросто проигнорированы, а сами они фактически отстранены от работы над окончательным вариантом соответствующего доклада", - подчеркнула Захарова.

Сообщения о применении химоружия в Думе 7 апреля 2018 года распространил ряд неправительственных организаций, в частности "Белые каски».

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон 9 апреля провели обследование города, но не нашли следов применения такого вида оружия.

14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Атаковавшие арабскую республику страны назвали удары ответом на предположительное применение химического оружия в городе Дума.

Лидия Мисник