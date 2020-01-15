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ЦАМТО

Проверена эффективность современного комплекса "Стрелец" в условиях дальневосточной зимы

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Комплекс "Стрелец"
Военнослужащие с комплексом разведки управления и связи "Стрелец". Для Арктики разработана модификация "Стрельца", которая позволит потерявшемуся бойцу вернуться на базу с помощью навигационной системы ГЛОНАСС. Кроме того, по данным разработчиков, комплекс может переходить в режим радиомаяка, передавая сигнал на расстояние 50 км.
Источник изображения: Донат Сорокин/ТАСС

ЦАМТО, 14 января. Войсковые разведчики общевойсковой армии ВВО прошли дополнительную подготовку по изучению применения недавно поступивших комплексов разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец".

Дополнительно военнослужащие испытали работоспособность комплекса и его возможности в суровых условиях дальневосточной зимы.

В течение месяца с военнослужащими были проведены практические дневные и ночные занятия с совершением многокилометровых марш-бросков, сбору и передаче с помощью комплекса информации, а также сопряжению его с различными средствами разведки, связи, приборами прицеливания, а также беспилотными летательными аппаратами.

Занятия проводились при крайне низких температурах, опускавшихся до -40 град. С, в метель. На всех этапах разведчики выполнили поставленную задачу с использованием комплекса "Стрелец", что говорит о высоких характеристиках изделия.

КРУС "Стрелец" последней модификации поступил на вооружение амурских разведчиков осенью минувшего года. Комплекс оснащен системой ГЛОНАСС и обеспечивает боевое управление, идентификацию обнаруженных объектов, вычисление их координат, целеуказание и подготовку данных для эффективного применения вооружения. Аппаратура оснащена системой опознавания "свой-чужой", может сопрягаться со всеми отечественными средствами разведки, связи, приборами прицеливания, а также беспилотными летательными аппаратами, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Стрелец
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
ГЛОНАСС
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