Расчеты РЭБ впервые заступили на круглосуточное дежурство для охраны объектов Амурского объединения ВВО

Станция помех Р-934БМВ из состава комплекса "Борисоглебск-2". Фото с сайта mil.ru.

ЦАМТО, 14 января. Группы радиоэлектронной борьбы впервые заступили на круглосуточное дежурство для охраны ряда соединений и воинских частей, а также важных военных объектов ВВО, дислоцированных на территориях Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии.

Дежурство организовано с целью своевременного выявления и противодействия беспилотным летательным аппаратам и другим техническим средствам, которые способны вести разведку или использоваться в качестве средств нападения.

Для выполнения задач привлечены расчеты новых комплексов радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2", поступивших на вооружение войск амурского объединения в 2019 году. Кроме того, для временного усиления объектов планируется использовать малогабаритные станции "Лесочек" и других типов.

Расчеты прошли доподготовку с учетом опыта боевых действий в Сирийской Арабской Республике и успешно сдали необходимые нормативы.

Организованное дежурство позволит контролировать воздушное пространство, что обеспечивает необходимую безопасность, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.