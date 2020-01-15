Войти
ЦАМТО

Расчеты РЭБ впервые заступили на круглосуточное дежурство для охраны объектов Амурского объединения ВВО

634
0
0
Станция помех Р-934БМВ из состава комплекса "Борисоглебск-2". Фото с сайта mil.ru
Станция помех Р-934БМВ из состава комплекса "Борисоглебск-2". Фото с сайта mil.ru.

ЦАМТО, 14 января. Группы радиоэлектронной борьбы впервые заступили на круглосуточное дежурство для охраны ряда соединений и воинских частей, а также важных военных объектов ВВО, дислоцированных на территориях Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии.

Дежурство организовано с целью своевременного выявления и противодействия беспилотным летательным аппаратам и другим техническим средствам, которые способны вести разведку или использоваться в качестве средств нападения.

Для выполнения задач привлечены расчеты новых комплексов радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2", поступивших на вооружение войск амурского объединения в 2019 году. Кроме того, для временного усиления объектов планируется использовать малогабаритные станции "Лесочек" и других типов.

Расчеты прошли доподготовку с учетом опыта боевых действий в Сирийской Арабской Республике и успешно сдали необходимые нормативы.

Организованное дежурство позволит контролировать воздушное пространство, что обеспечивает необходимую безопасность, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
Борисоглебск-2
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
16.04.2019
Чем армия России может "ослепить" и "подавить" противника
25.12.2017
Оружие-2017: какую технику получила армия России
18.04.2016
Чем армия России может "ослепить" противника
14.05.2014
Оружие асимметричного ответа
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.01 22:48
  • 7
Вертолеты из дурдома
  • 15.01 22:33
  • 1
Россия собралась дать кредит Шри-Ланке на Су-30
  • 15.01 22:27
  • 2
ВМС США посоветовали опасаться подлодок "Ясень-М"
  • 15.01 21:24
  • 17
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 15.01 21:16
  • 26
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 15.01 21:10
  • 3
Может ли ракета ЗРК «Тор» сбивать ракету РСЗО «Полонез»?
  • 15.01 20:47
  • 280
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 15.01 20:15
  • 58
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 15.01 19:40
  • 11
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 15.01 18:25
  • 2
Производитель «Буков» предупредил об угрозе ПВО
  • 15.01 18:07
  • 3
Гравитационную систему навигации для военной техники создают в России
  • 15.01 16:21
  • 9
По советским чертежам: в России создадут первый авианосец
  • 15.01 16:15
  • 3
На Урале танковая дивизия получит 30 модернизированных танков Т-72Б3М
  • 15.01 16:02
  • 4
ПАКетное соглашение: новейшему бомбардировщику назначили сроки выхода в серию
  • 15.01 15:57
  • 10
На Су-57 в Сирии испытали новые виды ракет и бомб