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Военное обозрение

ВС США закупают 50 новых военно-транспортных самолетов С-130J Super Hercules

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Источник изображения: https://twitter.com/LMMiddleEast

Министерство обороны США приняло решение о закупке 50 новых военно-транспортных самолетов C-130J Super Hercules. Об этом сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin.

Согласно подписанному соглашению между Пентагоном и компанией, Lockheed Martin обязуется поставить вооруженным силам США в период с 2021 по 2025 год 50 новых самолетов C-130J Super Hercules на общую сумму более 3 млрд. долларов. Строительство 21 самолета на сумму около 1,5 млрд. долларов уже профинансировано Минобороны США.

Lockheed Martin поставит американским правительственным структурам 50 самолетов C-130J (...) В соответствии с соглашением 24 самолета HC-130J и MC-130J (поисково-спасательный и патрульный самолет и самолет снабжения для ССО) будут переданы ВВС, 20 KC-130J (самолет-заправщик) - Корпусу морской пехоты, шесть HC-130J (морской патрульный и поисково-спасательный самолет) - Береговой охране США

- говорится в сообщении компании.

C-130J Super Hercules представляет собой последнюю версию известного военно-транспортного самолета, созданного в середине 50-х годов прошлого века. От прежних модификаций "Супер Геркулес" отличается использованием винтовентиляторных двигателей повышенной экономичности, радаром нового поколения и пилотской кабиной, оборудованной многофункциональными индикаторами. Первый самолет такого типа ВВС США поучили в марте 2007 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
C-130
Компании
Lockheed-Martin
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