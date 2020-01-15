Войти
ТАСС

Для боевых вертолетов Ми-28НМ создали новый пилотажный комплекс

984
0
+1
Ми-28НМ
Ми-28НМ.
Источник изображения: © Фото : Олег Подкладов / RussianPlanes.net

Комплекс создали в Саратове, он более легкий по массе и меньше по габаритам по сравнению со своими аналогами

САРАТОВ, 14 января. /ТАСС/. Саратовское предприятие разработало новый комплекс бортового оборудования, обеспечивающий решение задач пилотирования, для модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ, сообщает во вторник пресс-служба министерства промышленности региона.

"Пилотажный комплекс ПКВ-28 для новейших боевых вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник" разработан саратовским АО "Конструкторское бюро промышленной автоматики", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пилотажный комплекс, созданный в Саратове, легче по массе и меньше по габаритам, чем аналоги, обеспечивает новый уровень комфорта и удобства в пилотировании. Также в него заложен большой потенциал для дальнейшей модернизации под новые требования заказчика.

"По итогам государственных испытаний реализованное техническое решение будет предлагаться на вертолеты других моделей", - уточняется в сообщении.

Конструкторское бюро промышленной автоматики (КБПА) было организовано в 1947 году, имеет лицензии на все виды деятельности в авиационной области. В настоящее время в КБПА разрабатываются и производятся бортовые комплексы для различных летательных аппаратов.

Ми-28НМ - модернизированная версия вертолета Ми-28Н "Ночной охотник". Машина предназначена для уничтожения бронетехники, ведения разведки и целеуказания. Ми-28НМ, в частности, получил принципиально новый локатор, обеспечивающий круговой обзор (располагается в обтекателе над несущим винтом), новую систему управления с элементами искусственного интеллекта. Как сообщил на "Армия-2019" замминистра обороны Алексей Криворучко, Минобороны РФ заключило с холдингом "Вертолеты России" контракт на поставку 98 вертолетов Ми-28НМ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-28Н
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
AI
АРМИ-20XX
Похожие новости
05.12.2019
Долгосрочный контракт на модернизированные Ка-52М могут заключить в 2020 году
13.08.2019
Новый ударный вертолет Ми-28НМ получил возможность обстреливать сразу две цели
08.07.2019
"Вертолеты России" разъяснили пути снижения цены Ми-28НМ для Минобороны РФ
28.06.2019
Минобороны подписало контракт на 98 вертолетов Ми-28НМ
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.01 22:48
  • 7
Вертолеты из дурдома
  • 15.01 22:33
  • 1
Россия собралась дать кредит Шри-Ланке на Су-30
  • 15.01 22:27
  • 2
ВМС США посоветовали опасаться подлодок "Ясень-М"
  • 15.01 21:24
  • 17
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 15.01 21:16
  • 26
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 15.01 21:10
  • 3
Может ли ракета ЗРК «Тор» сбивать ракету РСЗО «Полонез»?
  • 15.01 20:47
  • 280
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 15.01 20:15
  • 58
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 15.01 19:40
  • 11
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 15.01 18:25
  • 2
Производитель «Буков» предупредил об угрозе ПВО
  • 15.01 18:07
  • 3
Гравитационную систему навигации для военной техники создают в России
  • 15.01 16:21
  • 9
По советским чертежам: в России создадут первый авианосец
  • 15.01 16:15
  • 3
На Урале танковая дивизия получит 30 модернизированных танков Т-72Б3М
  • 15.01 16:02
  • 4
ПАКетное соглашение: новейшему бомбардировщику назначили сроки выхода в серию
  • 15.01 15:57
  • 10
На Су-57 в Сирии испытали новые виды ракет и бомб