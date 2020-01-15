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Интерфакс-АВН

Россия готова содействовать снижению напряженности между США и Ираном

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Сергей Лавров
Сергей Лавров.
Источник изображения: militarynews.ru

Коломбо. 14 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия готова помочь налаживанию прямого диалога Ирана и США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

"Многие пытались и продолжают пытаться содействовать началу контактов между Соединенными Штатами и Ираном для снижения напряженности. Мы позитивно рассматриваем и инициативу, которую президент Франции Эммануэль Макрон выдвигал, и усилия премьер-министра Японии Абэ Синдзо, и сами готовы помочь, если стороны проявят к этому реальный интерес", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

"Мы призываем и Соединенные Штаты, и Исламскую республику Иран проявлять сдержанность и решать все проблемы через диалог. Как я понимаю, и Соединенные Штаты заявляют, что они готовы к диалогу с Ираном, но при этом добавляют - без предварительных условий, хотя в процессе предложений о начале такого диалога постоянно нарастают удушающие санкции", - заявил глава МИД РФ.

"Получается, что Соединенные Штаты, приглашая Иран к диалогу без предварительных условий, сами выдвигают предварительные условия в виде санкционного давления", - добавил он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
США
Франция
Япония
Персоны
Лавров Сергей
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