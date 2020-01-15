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Упавшая в Казахстане ракета оказалась запрещенным «Искандером»

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Источник изображения: Фото: министерство обороны Казахстана

Обломки ракеты, упавшей за пределы установленных для испытаний мест 9 января в Казахстане, вероятнее всего принадлежат комплексу 9К720 «Искандер-М», сообщает в LiveJournal блог bmpd. Если бы до сих пор действовал российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальностей (ДРСМД), то проведенное испытание было бы им запрещено.

Там же отмечается, что ракета могла запускаться с 4-го Государственного центрального межвидового полигона России (Капустин Яр), а «фактическая дистанция пуска, видимо, уверенно превышала 650 километров», что, вероятно, оказалось предельной дальностью баллистических ракет данного комплекса, «де факто превышающей официально заявленную дальность 500 километров».

11 января о падении обломков российской ракеты сообщило Минобороны Казахстана.

18 августа 2019 года Пентагон провел летные испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая покинула наземную мобильную пусковую установку и точно поразила цель на расстоянии более 500 километров.

ДРСМД был подписан СССР (Россией) и США в декабре 1987 года и прекратил свое существование в августе 2019 года. Соглашение запрещало двум странам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязывало ликвидировать соответствующие пусковые установки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
США
Продукция
Искандер
Проекты
РСМД
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