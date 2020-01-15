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Пары ОВ военные химики теперь определяют дистанционно

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Источник изображения: vpk-news.ru

В российскую армию начали массово поставлять новейшие приборы радиационной, химической и биологической защиты. Они помогут не только вовремя обнаружить смертоносную угрозу, но и спасти военных и гражданское население от оружия массового поражения противника.

Уникальная конструкция и технологическая начинка комплекта химической разведки ПХРДД-3 позволяет обнаружить токсичные пары в приземном слое воздуха. Причем сделать это не в районе, пораженном вражескими ядовитыми газами и аэрозолями, а в 4 километрах от опасной зоны. Теперь военным химикам не надо посылать туда свои разведывательные машины, с риском для жизни солдат и офицеров брать в этих местах пробы земли, воды и воздуха, а затем тратить время на дегазацию техники и обработку снаряжения. 

Новейший прибор ПХРДД-3 позволяет проводить все необходимые в таких случаях операции дистанционно, прямо с пункта наблюдения.

Минобороны сообщает, что более 30 новых приборов уже получили подразделения радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа, дислоцированные в Алтайском крае, Самарской и Свердловской областях.

В округ поставляют и современные автоматические газосигнализаторы ГСА-3. Они необходимы для определения в воздухе паров отравляющих веществ. Характеристики нового газоанализатора в пять раз превышают аналогичные показатели других приборов. Ошибки в его показаниях практически исключены.

Возможности военных химиков повысились и за счет использования новых переносных метеорологических приборов, которые в автоматическом режиме определяют атмосферное давление, температуру окружающего воздуха, почвы, скорость и направление горизонтального ветра. Все эти параметры учитываются при анализе результатов ядерного удара и другого оружия массового поражения. Без них, к примеру, не рассчитаешь, через какое время можно без опасности для личного состава пройти по району радиоактивного поражения местности.

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