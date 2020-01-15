Свой профессиональный праздник отмечают Трубопроводные войска России

14 января - профессиональный праздник для военнослужащих Трубопроводных войск России.

22 ноября 1951 года Председатель Совета Министров И.В. Сталин подписал Постановление об изготовлении опытного образца трубопровода нового поколения. Военному министерству СССР и Миннефтепрому было поручено провести совместные испытания трубопровода в полевых условиях.

14 января 1952 года на основании принятого Постановления военный министр СССР Маршал Советского Союза А.М. Василевский подписал директиву, в которой предписывалось сформировать первый отдельный батальон перекачки горючего. Именно дата подписания директивы и стала днем рождения трубопроводных войск.

Постепенно первые подразделения трубопроводных войск превратились в регулярные войска, а к концу 1980-х годов были проведены первые в мире полевые сборно-разборные магистральные трубопроводы. В настоящее время трубопроводные войска входят в состав Центрального управления топлива и горючего и не имеют аналогов в иностранных армиях.

Серьезной проверкой боеготовности этих войск стала их работа во время войны в Афганистане, на территории которого были развернуты полевые магистральные трубопроводы общей протяженностью более 1200 км для подачи горючего российским войскам; а также в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.