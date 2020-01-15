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ЦАМТО

Исполнилось 65 лет с момента начала строительства космодрома Байконур

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Посадка орбитального корабля "Буран" на взлётно-посадочную полосу Байконура, 15 ноября 1988 года
Посадка орбитального корабля "Буран" на взлётно-посадочную полосу Байконура, 15 ноября 1988 года.
Источник изображения: buran.ru

ЦАМТО, 14 января. В январе 1955 года на ж/д станцию Тюра-Там в Казахстане прибыл первый отряд военных строителей в составе восьми батальонов для подготовки мест дислокации и развертывания строительно-монтажной инфраструктуры сверхсекретного объекта государственной важности.

Всего через два с половиной года этот объект навсегда вошел в историю человечества.

Это место было определено Государственной комиссией по выбору места строительства первого космодрома неслучайно – малонаселенность не только в районе космодрома, но и по трассе запускаемых ракет, равнинная полупустынная местность, наличие крупнейшей среднеазиатской реки Сыр-Дарьи, проходящие вблизи автомобильная трасса и железнодорожная магистраль Москва–Ташкент (разъезд Тюра-Там). Эти факторы решали проблемы с доставкой стройматериалов, а в будущем – ракет и оборудования. А главное, близость к экватору, дающая возможность использовать для запусков дополнительную скорость вращения Земли.

Именно в этом пустынном районе Казахстана восточнее Аральского моря, в нескольких сотнях километров от поселка Байконыр началось создание производственной базы космодрома: закладывались бетонные заводы, растворные узлы, механизированные склады для песка и гравия, организовывалось лесопильное и деревообрабатывающее производство. Одновременно с началом строительства шел процесс формирования самого коллектива создателей космической гавани. Руководил строительством первого космодрома известный строитель генерал-майор Георгий Шубников.

Прежде всего, строители встретились с суровым климатом Казахстана и неустроенностью быта. Сначала это были палатки, затем, с приходом весны, – землянки. Первые деревянные бараки появились только в мае.

Трудности, с которыми столкнулись специалисты, были связаны и с крайне сжатыми сроками строительства и отсутствием какого-либо опыта в создании подобных объектов. Несмотря на тяжелейшие условия, в первые месяцы были проложены автомобильная и железная дороги и начато строительство основного объекта – будущего первого стартового комплекса. Для его создания потребовалось поднять около миллиона кубометров грунта и уложить свыше 30 тысяч кубических метров бетона.

Через четыре месяца стартовое сооружение было сдано под монтаж пускового оборудования. В установленные сроки был сдан и первый монтажно-испытательный корпус.

Началось строительство жилого поселка испытателей космодрома, носившего в разное время разные названия: Ташкент-90, поселок Заря, поселок Звездоград, город Ленинск и с декабря 1995 года — город Байконур.

2 июня 1955 года директивой Генерального штаба утверждена организационно-штатная структура 5-го Научно-исследовательского испытательного полигона (НИИП). Эта дата была официально признана днем рождения космодрома Байконур, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Казахстан
Россия
Компании
Минoбороны РФ
НИИП Тихомирова
Проекты
Байконур
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