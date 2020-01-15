Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского имеет свою группировку учебных малых космических аппаратов

ЦАМТО, 14 января. Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского принимала активное участие в проводимых приоритетных разработках и научных исследованиях в области создания и применения малых космических аппаратов.

Был разработан эскизный проект учебного малого космического аппарата "Можаец" и его технологический образец. Через некоторое время состоялся запуск "Можайца-1", а затем еще трех аппаратов. Академия стала первым вузом России, имеющим свою группировку малых космических аппаратов.

Затем были разработаны программы проведения космических экспериментов по отработке и испытаниям элементов перспективных космических систем и в настоящее время в академии развернут учебный наземный комплекс управления группировкой малых космических аппаратов типа "Можаец".

В рамках создания научно-образовательного кластера наземного комплекса управления организовано учебное дежурство обучающихся и взаимодействие различных подразделений академии с целью внедрения в учебный процесс технологий управления малыми космическими аппаратами и формирования профессиональных навыков курсантов соответствующих специальностей, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.