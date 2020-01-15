"Известия": российский стелс-бомбардировщик ПАК ДА должен пойти в серию в 2027 году

ЦАМТО, 14 января. Российский стелс-бомбардировщик ПАК ДА должен пойти в серию в 2027 году. Предварительные испытания назначены на апрель 2023 года, а государственные – на февраль 2026-го.

Об этом, как сообщают "Известия", говорится в контракте Минобороны и КБ Туполева, копия которого есть в распоряжении газеты.

Как отмечает газета, ПАК ДА будет построен по технологии "стелс". Новейшие бомбардировщики вооружат гиперзвуковыми ракетами. Они смогут поражать стратегически важные объекты противника с расстояния в тысячи километров, оставаясь неуязвимыми для истребителей.

Согласно контракту, планируется выпустить три летных образца бомбардировщика. Предварительные испытания собранных прототипов, включая систему спасения, предписано начать в апреле 2023 года и завершить к осени 2025-го. Затем последует этап государственных испытаний, отмечают "Известия".

Экипаж новой машины будет состоять из четырех человек, как и на стратегическом ракетоносце Ту-160. Для оснащения первых ПАК ДА изготовят 12 катапультных кресел. Их создание и подготовка к серийному производству обойдется в 500 млн. руб.

"Предварительно машина тестируется в основных режимах работы, – рассказал "Известиям" заслуженный летчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов. – Обычно на это требуется 50–100 полетов и полгода-год времени. В процессе выявляются конструктивные недостатки, они устраняются. Затем самолет передают на государственные испытания, на которых проверяется абсолютно все. Машины тестируются при разных температурах, высотах и скоростях".

Как напоминает газета, в 2017 году Юрий Борисов, бывший тогда замминистра обороны, заявлял, что летные испытания первых прототипов могут начаться в 2025 году, а выпускать их станут в 2028-2029 годах.

"Переход на новое поколение – это технически сложный и долгий процесс, и, скорее всего, госиспытания растянутся больше чем на два года, – считает Игорь Маликов. – На перспективном бомбардировщике применяются новые химические материалы и краска, он выполнен по другой конструкции".

Как напоминают "Известия", военные определились с финальным техническим обликом бомбардировщика в июле 2017 года. В конце того же года с ПАО "Туполев" был заключен госконтракт на выполнение ОКР по созданию боевой машины. Программа ОКР получила кодовое обозначение "Посланник-1". Разработка средств спасения экипажа является составной частью этого многомиллиардного проекта.

Военные приняли решение, что ПАК ДА будет дозвуковым и малозаметным, выполненным по схеме "летающее крыло" (фюзеляж и крыло самолета представляют единую конструкцию, и у машины нет хвостового оперения). В начале 2017 года появились полноразмерный макет и цифровая модель.

Самолет будет иметь увеличенную, по сравнению с Ту-160, продолжительность полета без дозаправки и нести большую боевую нагрузку. Помимо обычных и ядерных боеприпасов, ПАК ДА планируется оснастить также гиперзвуковыми вооружениями и ракетами "воздух-воздух" для самообороны.

В конце декабря 2019 замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что предприятия ВПК уже приступили к строительству элементов ПАК ДА, которые будут использованы для сборки тестовых образцов.

"Известия" отмечают, что известно также о работе над ключевыми системам нового бомбардировщика. Согласно документации на сайте госзакупок, в наступившем году планируется начать испытания двигателя на летающей лаборатории Ил-76. Контракт на разработку двигателя с тягой 23 т. с. был заключен между Объединенной двигателестроительной корпорацией и ПАО "Туполев" в июне 2018 года. Новинка должна обеспечивать малозаметному "летающему крылу" продолжительность полета не менее 30 часов, что необходимо для дальнего бомбардировщика, который планировался как замена одновременно Ту-160 и Ту-95МС.

Сейчас дальняя авиация находится на этапе модернизации. Началось строительство новых стратегических Ту-160М. Обновляются Ту-95СМ, а также Ту-22М3, который получит возможность использования новейших высокоточных ракет, отмечают "Известия".