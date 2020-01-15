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ЦАМТО

За последние семь лет специалистами Военно-строительного комплекса МО РФ сдано в эксплуатацию более 16 тыс. объектов

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Здание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ.
Источник изображения: © Сергей Фадеичев/ТАСС

ЦАМТО, 14 января. За последние семь лет специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России сдано в эксплуатацию более 16 тыс. объектов, а в 2019 году в соответствии с утвержденными планами было передано заказчику более 3750 зданий и сооружений.

Ежедневно на строительных площадках трудится около 30 тыс. человек, а работы ведутся почти на 5 тыс. объектов, причем на всей территории страны, в том числе за ее пределами.

Вводятся в строй новые боевые позиции, жилищно-казарменный фонд, инфраструктура полигонов, учреждения военного образования и медицины. Военно-строительным комплексом реализуются задачи в интересах всех видов Вооруженных Сил и родов войск.

Темпы строительства позволяют обеспечивать полную синхронизацию поставок нового вооружения и военной техники с созданием необходимой инфраструктуры. Кроме того, придается большое значение созданию комфортных условий для жизни и быта военнослужащих и членов их семей, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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