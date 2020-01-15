Маршал Хафтар не подписал соглашение о перемирии и покинул Москву

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар, который накануне попросил паузу перед решением о подписании соглашения о перемирии с триполийским правительством Фаиза Сараджа, покинул Москву.

Об этом РИА «Новости» сообщил источник.

Он утверждает, что маршал уехал из российской столицы, но так и не подписал соглашение.

«Маршал Хафтар, командующий Ливийской национальной армией, и председатель палаты депутатов в Тобруке Акиль Салех рассматривают этот документ позитивно и попросили немного дополнительного времени до утра следующего дня, чтобы определиться с его подписанием. Я надеюсь, это решение будет позитивным», - говорил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Переговоры министров иностранных дел и обороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии продолжались более шести часов. Основными вопросами стали параметры и сама возможность подписания соглашения о перемирии между ПНС во главе с Фаизом Сараджем и командующим ЛНА Халифой Хафтаром.

«Проект соглашения игнорирует многие из требований ливийской армии», - приводит его слова телеканал Al Arabiya.

Как сообщал ранее телеканал Sky News Arabia, Хафтар на непрямых встречах в Москве настаивал на вводе его сил в Триполи и формировании правительства национального единства, которое получило бы вотум доверия заседающего в Тобруке парламента. Фельдмаршал также призывал к международному мониторингу за соблюдением режима прекращения огня без какого-либо участия Турции и требовал безоговорочного вывода «привезенных из Сирии и Турции» наемников.