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Военное обозрение

40 лет первому трубопроводу из СССР в Афганистан: День Трубопроводных войск ВС РФ

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Источник изображения: topwar.ru

Сегодня, 14 января, в Вооружённых силах РФ свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие Трубопроводных войск. С одной стороны, это сугубо тыловые и небоевые подразделения, занимающиеся материально-техническим обеспечением. Но только это определение могут себе позволить, разве что, лица, которые совершенно не знакомы с историей Трубопроводных войск ВС РФ (ВС СССР).

От работы именно этих военнослужащих зависит жизнеобеспечение не только частей и соединений, но и важных гражданских объектов – вплоть до населённых пунктов и частей региона. Вопрос в том, а всегда ли военные трубопроводчики действуют в тыловых условиях? Безусловно, нет.

В качестве примера можно привести ситуацию в Афганистане, когда поставка нефтепродуктов для нужд советского контингента в этой стране была налажена в самых настоящих фронтовых условиях. Боевики делали всё, чтобы сорвать прокладку трубопровода, но эта важнейшая работа была выполнена советскими военнослужащими, что в конечном итоге обеспечило надёжные трансграничные поставки горючего.

В создании первой ветки трубопровода из Термеза в Афганистан непосредственное участие принимали бойцы 95-го отдельного трубопроводного взвода. Трубопровод через Амударью появился ровно 40 лет назад – в январе 1980 года. Вторая линия трубопровода была проложена до Герата от Кушки через одноимённую реку.

При выполнении поставленной командованием задачи не обходилось без потерь. За 6,5 лет, проведённых 276-й трубопроводной бригадой ВС СССР в Афганистане, общие её потери составили 90 человек. 24 военнослужащих погибли, будучи в составе 14-го отдельного трубопроводного батальона. Вот вам и небоевые, тыловые части…

Военнослужащие ТБ ВС РФ сегодня обеспечивают мобильность войск практически в любых условиях. В том числе и благодаря им успешно проводятся масштабные учения с налаживанием поставок горючего в районы проведения маневров - от Дальнего Востока до Кольского полуострова.

«Военное обозрение» поздравляет военнослужащих Трубопроводных войск с профессиональным праздником!

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