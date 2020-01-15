Бывший военный аэродром станет собственностью Сахалинской области

Более 700 гектаров земли на территории аэродрома "Пушистый" в Корсаковском районе, принадлежащей военным, будет передано в собственность Сахалинской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, приказ о передаче подписан в Министерстве обороны РФ 9 января, идет оформление документов.

На месте аэродрома создадут военный парк "Патриот" с полосой препятствий, партизанской деревней, пейнтбольным городком, выставкой военной техники под открытым небом, стрелковым тиром и другими тематическими площадками.

Часть участка, расположенного вблизи города Корсакова, предполагается использовать под строительство жилья, в том числе арендного. Возможно, здесь же разместится и университетский кампус.

Передача участка позволит местным властям наладить обслуживание пролегающих по нему дорог к дачным поселкам.

Напомним, в марте 2019 года губернатор Валерий Лимаренко и министр обороны РФ Сергей Шойгу подписали соглашение о безвозмездной передаче 38 земельных участков общей кадастровой стоимостью 18 миллиардов рублей. Шесть из них - в Южно-Сахалинске, Корсаковском и Курильском районах - уже перешли в собственность региона.

Справка "РГ"

На территории аэродрома "Пушистый" и прилегающих участках неоднократно проводились массовые мероприятия: фестиваль "Крылья Сахалина", национальный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

Осенью этого года здесь должен пройти Всероссийский молодежный патриотический слет.

Евгения Шерешевская