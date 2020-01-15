«Искандер» бьет наверняка

Истоком стала «Ока»

«Искандер» восстал, словно Феникс из пепла, после уничтожения его предшественника – ОТРК «Ока». Как это стало возможно и почему его так боятся наши западные «партнеры»?

По классификации НАТО «Искандер» – SS-26 Stone, по-английски – «Камень». Но в переводе с арабского – непобедимый воин. Именно таким остается российский ракетный комплекс, разработанный в Коломне научно-производственной корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ).

Чтобы оценить уникальность этого оружия, надо понять, что подтолкнуло к его созданию. А одним из поводов послужило то, что предприятию приказали уничтожить свое детище – ОТРК «Ока» в связи с подписанным Договором о РСМД, хотя комплекс не подпадал под действие документа. Но Горбачев с подельниками сделали американцам подарок. О том, как выживать предприятию, та власть не думала.

А для КБМ была настоящая трагедия, не говоря уже о конструкторах, один из которых – выдающийся создатель ракетных комплексов Олег Мамалыга. Разработку «Искандера», рассказывал он позже, КБ задали тогда, когда уничтожение «Оки» нельзя было представить даже в страшном сне. Но когда стало понятно, что оно неотвратимо, генеральный конструктор КБМ Сергей Непобедимый обратился в Военно-промышленную комиссию Президиума Совета министров СССР с просьбой разрешить работу над оперативно-тактическим ракетным комплексом, характеристики которого даже близко не подпадали бы под действие Договора о РСМД. Наверху отнеслись снисходительно: лишь бы работяги не бастовали.

“ Поступление комплекса на вооружение сказалось даже на нашей Военной доктрине ”

Но американцы не просто заключили договор, а подложили под советские ракетные разработки мину замедленного действия. Они склонили руководство СССР подписаться под ограничениями по габаритам, весу ракет и пусковых установок. «Я понял, что нашу страну связали по рукам и ногам. А вместе с ней и нас, разработчиков, – напишет потом в книге «Дорога к «Искандеру-М» Мамалыга. – Ограничения по конструкции там были расписаны чуть ли не до болта».

Когда они с военными стали выбирать характеристики для «Искандера», почувствовали себя загнанными в ловушку. Хорошо, что наши конструкторы всегда находят выход из любых ситуаций. «Ока» предназначалась для поражения войсковых объектов: техники, живой силы, сооружений. «Искандеру» задали гораздо больший диапазон целей и высочайшую точность, хотя и на меньшей дистанции. Но в первую очередь – способность преодолевать противоракетную оборону. Кроме того, решили создать такую пусковую установку, которая была бы невидима для средств радиолокационного обнаружения противника. ПУ-невидимка – на подобное отважились впервые в мировой практике. Заложили в ТЗ даже возможность дистанционного пуска ракеты, чтобы ПУ, находясь где-нибудь в тайге, принимала сигнал из Кремля через спутниковые системы связи.

В итоге получилось нечто совершенно уникальное, поскольку точные характеристики «Искандера» до сих пор остаются закрытыми. Известно, что дальность пуска ракеты составляет 500 километров, скорость – 2100 метров в секунду. Она должна была управляться на всей траектории полета, даже когда двигатель завершит работу, а при преодолении ПРО – менять угол атаки, маневрировать по курсу и тангажу.

Теоретикам КБМ и ЦНИИАГ удалось решить эти задачи ценой неимоверных усилий. Уже после того как КБМ представило заказчику аванпроект, вынужден был уйти со своего поста по состоянию здоровья главный конструктор Непобедимый. После распада СССР финансирование почти прекратилось. Выживали как могли. Пришлось кардинально переделывать аванпроект по согласованию с военными. Задача ставилась такая: иметь на границе Родины длинную и сильную руку, которая несколькими точными ударами уничтожит командные пункты вероятного противника, лишив его управления, аэродромы, танковые колонны, склады, электростанции – все, без чего наступление невозможно.

Для гарантированного преодоления ПРО ракету решили сделать без отделяемой головной части. Заложили способность выдерживать на маршруте перегрузки в десятки единиц, хотя аналоги рассчитаны всего на 5–8. Максимально снизили эффективную отражающую поверхность, покрыв изделие особым радиопоглощающим слоем. В довершение ко всему одно из НИИ разработало маскировочную сеть, которая поглощала радиоволны и снижала тепловое излучение от двигателя ПУ на боевой позиции. Новый ОТРК оказался не переделкой старого, не модернизацией «Оки», а совершенно иным оружием, выполненным на основе новых технологий, более совершенным.

В «Искандере» впервые реализовали идею вводить полетные задания автоматически, вплоть до поправок на метеоусловия. Экипажу оставалось подготовить СПУ и нажать кнопку «Пуск». Дальше ракетой управляла бортовая АСУ. Но реализация решений задерживалась не по вине КБМ, что тормозило создание многих элементов: ПУ, средств связи, автономного источника питания и т. д. Кое от чего из оборудования даже пришлось отказаться. Доходило до того, что рассчитываться с предприятиями-смежниками приходилось… честным словом, обещаниями возместить долги и своей репутацией.

Первый успешный пуск состоялся в 1993-м. После чего вышел указ президента РФ о развертывании ОКР по ОТРК «Искандер-М» в соответствии с ТТЗ, основанным уже на новом подходе и оптимизировавшем все передовые решения. В том числе по цифровой системе управления, что значительно повышало точность наведения. Наша разведка доносила, что американцы к тому времени прорабатывали идею создания ударного комплекса «Ассолт Брейкер» (Assault Breaker), который поражал бы до 20–30 бронеколонн – по десять танков в час.

Но финансирование не улучшилось. Поэтому работа, как рассказывает Мамалыга, в значительной степени держалась исключительно на энтузиазме и патриотизме предприятий ядра кооперации: КБМ, ЦНИИАГ, ЦКБ «Титан» и поддержке ГРАУ МО РФ. Добавляло злости то, что американцы уже ни во что не ставили РФ, в 1999 году разбомбили Югославию. Следующей, как скажет президент СФРЮ Слободан Милошевич, будет Россия.

В 2006 году ОТРК «Искандер-М» в базовой комплектации, несмотря на неимоверные сложности, был принят на вооружение. По мнению западных аналитиков, его поступление в Российскую армию сказалось даже на нашей Военной доктрине и применении Вооруженных Сил. Поскольку ОТРК «Искандер» наряду с такими системами ПВО, как С-400, и береговыми противокорабельными комплексами «Бастион» играет ключевую роль в концепции ВС России, известной на Западе как зона запрета доступа (Anti-Access/Area Denial – A2/AD). Она заключается в том, что войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запретной зоны A2/AD без риска получить неприемлемый ущерб.

По оценке National Interest, ОТРК «Искандер» – самое опасное оружие ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, но большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО гарантируют огромный ущерб при нанесении ударов по аэродромам, логистическим центрам и подобным объектам. Эксперты сравнивают эффект массированного применения ОТРК с бомбардировками авиации НАТО.

Интересно, что ракеты комплексов «Искандер-К» и «Искандер-М», хоть и запускаются с одной самоходной пусковой установки, принципиально различны. «Искандер-М» использует высотную сверхманевренную квазибаллистическую ракету со стелс-технологиями, сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПРО и поражения защищаемых ими объектов на дальности до 500 километров. Бо?льшая часть полета проходит на высоте около 50 километров, что существенно выше потолка действия таких систем ПВО, как «Пэтриот» (Patriot).

«Искандер-К» использует крылатую ракету Р-500 со сверхнизкой траекторией полета на высоте шесть-семь метров с огибанием рельефа местности, которая официально имеет дальность также 500 километров.

В чем еще уникальность «Искандера»? Американская ПРО «ТХАД» (THAAD) рассчитана на вычисление траектории неуправляемых БР типа Р-17 «Скад» с поражением на высотной части прямым столкновением. Но взаимная скорость сближения ракеты «Искандер» и противоракеты превышает три тысячи метров в секунду. Поэтому даже минимальное отклонение от траектории снижает вероятность кинетического перехвата прямым попаданием во много раз. «Искандер» же способен длительно и многократно маневрировать в полете.

Есть у него возможность защиты от ПРО противника и на баллистическом участке траектории за счет использования ложных целей типа уголковых (дипольных) отражателей. Этот способ не менее эффективен, чем маневрирование. Так что если ракету не удалось сбить на разгонном участке, поражение на баллистическом среди массы ложных целей крайне маловероятно.

Добавим, что потенциально ракеты ОТРК «Искандер» могут снаряжаться ядерными боеголовками. Может, именно этого так боятся наши заклятые партнеры, развязавшие против России информационную и санкционную войну. Создать что-то подобное на просвещенном Западе так до сих пор и не смогли, хотя с начала работ над «Искандером» прошло около 30 лет.

Ни у одной страны мира, повторим, такого комплекса нет. Сравнение с ТТХ наиболее современных зарубежных образцов вооружения аналогичного класса показывает: те заметно уступают в автономности применения, точности, эффективности, удобстве эксплуатации, защищенности от ПРО. В ближайшие 20 лет «Искандер-М» останется непревзойденным оружием.

Заголовок газетной версии – «Длинная рука бьет наверняка».

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 1 (814) за 14 января 2020 года