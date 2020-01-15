Служили героями, стали изгоями

Командиры ракетных подлодок стратегического назначения вынуждены обивать пороги

В 2009 году чиновники войсковой части 31600 незаконно лишили ветеранов – командиров ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) права на денежную надбавку к пенсии, назначенную президентским указом № 1563 от 23 августа 2000 года «О неотложных мерах социальной поддержки специалистов Ядерного оружейного комплекса РФ».

Руководству флотилии РПКСН, тыла и Главного штаба ВМФ, что интересно, льготы были оставлены в полном объеме. Как могла произойти такая метаморфоза и как ветеранам-подводникам приходится отстаивать права, доказывая свою правоту?

С 2011 года мы неоднократно обращались по этому вопросу к министру обороны, руководству РФ. Однако наши письма пересылались тому, на кого жаловались: в в/ч 31600. Хотя на пресс-конференции в январе 2017-го, как известно, Владимир Путин категорически запретил направлять жалобы и заявления тому, на кого они подаются.

В ответах из в/ч 31600 говорится, что указ издан якобы только для специалистов Ядерного оружейного комплекса (ЯОК), а не для командиров РПКСН. Однако именно командиры подводных ракетоносцев в соответствии с пунктом 3 Перечня видов деятельности (приложение к указу) несут полную юридическую ответственность за прием, погрузку ядерных боеприпасов и обязаны круглосуточно находиться на борту, обеспечивая безопасность их содержания, готовность к применению. Именно это положение дает командирам РПКСН право на социальную поддержку согласно указу. Порядок реализации названного указа в отношении военнослужащих, уволенных с военной службы (командиров РПКСН), определен также «Указаниями Главного управления военного бюджета и финансирования» от 23 мая 2001 года № 80/13/1-448 за подписью начальника управления социального обеспечения генерал-майора В. Вдовина. Этот документ не отменен, действует по сей день.

“ Были способны нанести сокрушающий удар, а сейчас беззащитны перед чиновничьим произволом ”

В частности, утверждена форма справки, которая ранее выдавалась за подписью начальника Главного штаба ВМФ командирам РПКСН, находившимся в запасе и отставке, для предъявления в органы социального обеспечения (военкоматы). В период с 2001 по 2009 год 42 командирам РПКСН на основании таких справок решениями районных судов были увеличены пенсии согласно Указу № 1563.

Но с 2009 года Главный штаб ВМФ прекратил выдавать справки без объяснения причин. По времени это совпало с приходом к руководству Министерством обороны А. Сердюкова. А с 2011 года был развернут неприкрытый судебный произвол в отношении командиров РПКСН. Так, например, сначала Мещанским районным судом были признаны законными иски трех командиров РПКСН к горвоенкомату Москвы и в/ч 31600, вынесены положительные решения о назначении им социальной поддержки согласно Указу № 1563. Однако под нажимом горвоенкомата тот же суд с грубейшими нарушениями закона отменил эти три решения. Один из ветеранов не пережил несправедливости, ушел из жизни.

В настоящее время средний возраст командиров РПКСН в запасе и отставке (их около 200 человек), выполнивших по 10–15 боевых служб (по три месяца каждая), составляет более 75 лет, многие инвалиды 1 и 2-й групп, обращаться с судебными исками не в состоянии. Фактически они вынесли на плечах все тяготы холодной войны и жесткого противостояния наших ПЛ с американскими под водой, являются участниками боевых действий на море. Командиры управляли самыми мощными АПЛ, являющимися основой ядерной триады России, и способны были в любой момент выполнить приказ о нанесении сокрушающего удара по противнику. Но сейчас оказались беззащитны перед чиновничьим произволом и вынуждены обивать пороги различных кабинетов.

На обращение от 4 июня 2019 года председателя Российского союза ветеранов к министру обороны РФ с просьбой включить должности командиров РПКСН в перечень Ядерного оружейного комплекса РФ (согласно правительственному постановлению от 17 ноября 2000 года) и установить социальную поддержку был получен ответ командира в/ч 31600. В нем, повторим, сказано, что деятельность личного состава РПКСН якобы не соответствовала видам деятельности, осуществляемой личным составом воинских частей ЯОК.

В ответе утверждалось также, что РПКСН в Перечень воинских частей, входящих в состав ЯОК, не входят, что не соответствует действительности. Флотилии РПКСН были и остаются включенными в состав Ядерного оружейного комплекса юридически и фактически. Игнорировать это положение никто не имеет права.

Нас уверяют, что сведения о перерасчете пенсии командирам РПКСН по справкам, выданным Главным штабом Военно-морского флота, не подтверждаются. Но в архиве в/ч 31600 имеются все решения судов о присуждении социальной поддержки командирам РПКСН по справкам, выданным Главным штабом ВМФ за период с 2001 года по настоящее время. К сожалению, сведения о получении социальной поддержки по указу президента командирами РПКСН не разглашаются.

Недостоверно и утверждение о том, что указание Главного управления военного бюджета и финансирования Министерства обороны РФ от 23 мая 2001 года № 180/13/1/448 утратило силу, что подтверждается соответствующим документом.

К сожалению, не вник в ситуацию и главнокомандующий ВМФ, сообщив нам, что проверка и оценка приведенных в обращении доводов не относится к компетенции Главного командования Военно-морского флота. Бывший главком Владимир Николаевич Чернавин с подчеркнутым уважением относился и относится к командирам РПКСН, многих знает и помнит лично. Он твердо стоял на нашей стороне в отношении мер социальной поддержки.

В целом анализ данной ситуации показывает:

командиры РПКСН, находящиеся в запасе и отставке, имеют полное право на положенную по президентскому указу № 1563 от 23 августа 2000 года, социальную поддержку;

документов, утверждающих особый статус чиновников в/ч 31600 в определении участия командиров РПКСН в видах деятельности согласно Перечню к указу, не существует;

с 2009 года командирам РПКСН была уготовлена, образно говоря, роль изгоев. А руководство Главного штаба ВМФ отдало на откуп чиновникам в/ч 31600 право «казнить» и «миловать»;

РПКСН включены в состав ЯОК, без этого руководство флотилии и тыла не имели бы право на получение социальной поддержки;

чиновники в/ч 31600 замалчивают факт нахождения РП СН в составе Ядерного оружейного комплекса. Хотя в Главном штабе ВМФ были и остаются ответственные должностные лица, поддерживавшие командиров РПК СН;

правительством РФ определены дополнительные средства на выплату льгот, они выделяются в полном объеме, но не доходят до командиров РПК СН.

Хотим, чтобы компетентные органы разобрались в данной ситуации и дали ей правовую оценку. Поэтому просим считать наше письмо официальным обращением в следственные органы и к президенту Российской Федерации.

Олег Лазарев, контр-адмирал запаса, командир ракетного подводного крейсера К-64, член Союза моряков-подводников ВМФ

Александр Чураковский, капитан 1-го ранга в отставке, командир ракетного подводного крейсера К-441, член Союза моряков-подводников ВМФ

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 1 (814) за 14 января 2020 года