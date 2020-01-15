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Военно-промышленный курьер

США работают над мишенями для С-400

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Источник изображения: Фото: spaceflightnow.com

«Разумный ответ» улетел за 500 километров

13 декабря на авиабазе «Ванденберг» в Калифорнии прошел первый тестовый пуск американской экспериментальной БРСД. Основной подрядчик проекта – «Локхид Мартин».

Ракета развила скорость пять Махов (5300 километров в час). Это первое баллистическое и второе испытание на дальность пуска, превышающего 500 километров, после разрыва Вашингтоном Договора о РСМД. Министр обороны США Марк Эспер назвал разработку оружия средней дальности разумным ответом Пентагона на российскую крылатую ракету наземного базирования 9М729, а также необходимой реакцией на возможности Китая.

По словам американских военных, ракета была испытана conventionally-configured, то есть в неядерном оснащении, что намекает на применение ЯБЧ при необходимости.

“ Через два года Пентагон получит современную БРСД с дальностью не менее 1500 километров ”

Ракеты «Першинг-2» в свое время оснащались ядерными боеголовками W85 – вариантом весьма удачного заряда от авиабомбы B61. После списания «Першингов» их боеголовки переделали в заряды для авиабомб B61-10 и хранили в качестве так называемого неактивного резерва. Понятное дело, что взять бомбы со склада и переделать обратно в ракетные боеголовки труда не составит.

В неядерном оснащении ракета скорее всего будет снаряжена либо проникающей боевой частью WDU-43/B от «Томагавков» (для поражения защищенных объектов), либо кассетной БЧ (для уничтожения площадных целей и скоплений войск). Возможны и более экзотические решения, например оснащение кассетной боевой частью CBU-97 с самонаводящимися противотанковыми боеприпасами или БЧ, доставляющей к цели барражирующие беспилотники. То есть через пару лет американские военные получат современную БРСД с дальностью полета не менее 1500 километров.

Ракета создана на основе модели старого, но надежного ТТРД двигателя Castor 4 с повышенной на 30 процентов тягой. Ее длина без БЧ – 10,5 метра. Тяга двигателя в вакууме – 424 килоньютона. Castor 4A были впервые использованы в 1989 году на ракете-дельте и с 15 декабря 1993-го – на РН Atlas IIAS. Различные формы сопел и покрытия применяются для адаптации к конкретному изделию.

Отметим, что это оружие – довольно несложная цель для ЗРК С-400.


Сергей Кетонов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 1 (814) за 14 января 2020 года

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
9М729
B61 ЯБ
BGM-109 Tomahawk
Pershing II
С-400 Триумф
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
БПЛА
РСМД
Ядерный щит
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