Помпео заявил, что посольства США были предупреждены об опасности перед ликвидацией Сулеймани

Вашингтон. 14 января. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что госдепартамент не предупреждал ни одно из посольств США об угрозе перед ликвидацией иранского генерала Касема Сулеймани.

"Что касается этих заявлений о том, что чиновники в посольствах не были уведомлены, то это ложь, и намеренно подрывает то, что было сделано администрацией для защиты работников в наших посольствах. (...) Мы не только уведомили, но и предприняли активные действия для их безопасности, сделали все возможное, чтобы они были готовы, чтобы у них было подкрепление на случай, если что-то пойдет не так", - заявил Помпео в интервью Fox News.

По его словам, президент США Дональд Трамп никогда бы не подверг американских дипломатов риску.

"Мы никогда бы не предприняли подобных действий, не только не уведомив (дипломатов - ИФ), но и не убедившись, что есть время и ресурсы (...) для посольств по всему региону", - добавил он.

Помпео подтвердил планы Сулеймани совершить нападения на американские посольства.

"Мы видели, что деятельность Касема Сулеймани представляет собой растущую угрозу, и мы знаем, что он ездил как в Бейрут, так и в Дамаск и далее в Багдад с явной целью нанести удар, нанести удар по американцам в этом регионе. Мы не собирались так рисковать", - отметил он.

Госсекретарь подчеркнул, что ликвидация Сулеймани сделала США более безопасными.

"Сам Касем Сулеймани и все его окружение активно строили заговор, и мы убрали лидера этого заговора", - добавил он.

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на источники из госдепа, сообщил, что внешнеполитическое ведомство США не предупреждало ни одно из посольств США о конкретной угрозе.