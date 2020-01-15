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Истребители МиГ-29М/М2 ВВС Египта

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Снимки поступивших на вооружение ВВС Египта истребителей МиГ-29М/М2 российского произзводства. Напомним, что контракт на поставку Египту суммарно 52 истребителей МиГ-29М/М2 был заключен АО "Рособоронэкспорт" в мае 2015 года. поставка самолетов по этому контракту, которые изготавливаются на Производственном комплексе № 1 АО "РСК "МиГ" в Луховицах, были начаты в 2018 году.

Истребители МиГ-29М/М2 ВВС Египта (с) кадр из видео министерства обороны Египта (via vk.com/milinfolive )

Истребители МиГ-29М/М2 ВВС Египта (с) кадр из видео министерства обороны Египта (via vk.com/milinfolive )

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
Продукция
МиГ-29М
Компании
МиГ РСК
РОЭ
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