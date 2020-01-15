На безмолвной волне

Голос власти растворился в эхе

Эффективность информационного воздействия на противника определяется степенью охвата аудитории, профессионализмом пропагандистов и устойчивостью общественного сознания социума, на который ведется трансляция.

Наибольшим охватом аудитории в России обладает телевидение (95%), радиовещание (85%) и мобильный Интернет (82%). Если о первом и последнем как арене информационного противоборства сказано и написано достаточно, то о значимости радиоэфира упоминают меньше.

Хотя слушателей сейчас больше, нежели посетителей соцсетей, поскольку Интернет доступен не во всех регионах. Охват территорий радиопередачами зависит от мощности станций, степени противодействия органов госуправления чужой информации (пример – глушение чужих радиопередач на территории СССР), наличия у принимающей сигнал аудитории приемников и от ее предпочтений.

Радиоэфир на территории России представлен госканалами, контролирующими информационный контент, станциями с участием государства, частными компаниями (в том числе оппозиционными) и иностранными вещателями. Средство регулирования в этой сфере – возможность государства отзывать лицензии у нарушителей законодательства.

“ Преимущества длинных и средних волн – возможность вещания на тысячи километров и слабая восприимчивость к рельефу местности ”

Проблемами в свете обеспечения информационной безопасности населения РФ являются наполнение эфира (в основном носящее развлекательный характер), беспрепятственное вещание так называемых оппозиционных каналов (например, «Дождь» или «Эхо Москвы») и направленность передач.

В условиях ожесточенного информационного противоборства с оппозиционных каналов, действие которых зачастую финансируется из госбюджета или спонсируется корпорациями с участием государства, методично критикуется внешняя и внутренняя политика и дискредитируются идеалы, служащие национальным достоянием в духовной сфере. В эфире оппозиционных каналов открыто называют граждан России больными, что не только дискредитирует верховную власть, но и позволяет усомниться в ее способности призвать к ответу зарвавшихся оппозиционеров.

Если в годы Второй мировой радиоэфир служил не только способом защиты (меры предотвращения приема чужих передач вплоть до изъятия радиоприемников), но и средством нападения (трансляция своих агитационно-пропагандистских материалов на территорию противника), то в преддверии новой войны (гибридной, прокси и т. д.) общественное сознание оказалось только в положении субъекта воздействия.

После принятия постановления правительства № 617 от 21 июня 2012 года было прекращено финансирование всех радиоцентров, вещавших в ДВ- и СВ-диапазонах. На государственном уровне они стали никому не нужны (телевещание якобы заменяет их), тем самым создается весьма опасное положение. Преимущества этих диапазонов – возможность вещания на тысячи километров и слабая восприимчивость к рельефу местности. В таком большом государстве, как Россия, передачи в длинноволновом диапазоне, вероятно, единственное средство вещания на всей территории страны, к тому же мощный объединяющий фактор для населяющих ее народов. Что особенно важно при военном конфликте, когда телетрансляция будет сразу же прекращена ввиду потери сигнала.

Сегодня абсолютное большинство российских вещателей используют УКВ- и ФМ-диапазоны, позволяющие вещать на 50–80 километров от станции. Радиостанции в частных руках, что исключает одновременное оповещение о происшествии всех граждан. Между тем в недавнем прошлом карманный приемник давал возможность слушать передачи из Москвы в любой точке страны.

Констатируем: единого радиопространства в Российской Федерации нет. Между тем территория страны продолжает покрываться диапазонами дальнего вещания зарубежных радиостанций, которые оказывали деструктивное воздействие на граждан СССР в эпоху холодной войны. Все эти ресурсы продолжают использоваться и сейчас для ведения информационной войны против населения страны с той разницей, что «вражьи голоса» никто не глушит и мощная контрпропаганда отсутствует.

Григорий Никоноров, кандидат философских наук

Игорь Родионов, кандидат технических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 1 (814) за 14 января 2020 года