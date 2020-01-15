Войти
Военно-промышленный курьер

На безмолвной волне

660
0
0
Источник изображения: Фото: ptsupply.com

Голос власти растворился в эхе

Эффективность информационного воздействия на противника определяется степенью охвата аудитории, профессионализмом пропагандистов и устойчивостью общественного сознания социума, на который ведется трансляция.

Наибольшим охватом аудитории в России обладает телевидение (95%), радиовещание (85%) и мобильный Интернет (82%). Если о первом и последнем как арене информационного противоборства сказано и написано достаточно, то о значимости радиоэфира упоминают меньше.

Хотя слушателей сейчас больше, нежели посетителей соцсетей, поскольку Интернет доступен не во всех регионах. Охват территорий радиопередачами зависит от мощности станций, степени противодействия органов госуправления чужой информации (пример – глушение чужих радиопередач на территории СССР), наличия у принимающей сигнал аудитории приемников и от ее предпочтений.

Радиоэфир на территории России представлен госканалами, контролирующими информационный контент, станциями с участием государства, частными компаниями (в том числе оппозиционными) и иностранными вещателями. Средство регулирования в этой сфере – возможность государства отзывать лицензии у нарушителей законодательства.

“ Преимущества длинных и средних волн – возможность вещания на тысячи километров и слабая восприимчивость к рельефу местности ”

Проблемами в свете обеспечения информационной безопасности населения РФ являются наполнение эфира (в основном носящее развлекательный характер), беспрепятственное вещание так называемых оппозиционных каналов (например, «Дождь» или «Эхо Москвы») и направленность передач.

В условиях ожесточенного информационного противоборства с оппозиционных каналов, действие которых зачастую финансируется из госбюджета или спонсируется корпорациями с участием государства, методично критикуется внешняя и внутренняя политика и дискредитируются идеалы, служащие национальным достоянием в духовной сфере. В эфире оппозиционных каналов открыто называют граждан России больными, что не только дискредитирует верховную власть, но и позволяет усомниться в ее способности призвать к ответу зарвавшихся оппозиционеров.

Если в годы Второй мировой радиоэфир служил не только способом защиты (меры предотвращения приема чужих передач вплоть до изъятия радиоприемников), но и средством нападения (трансляция своих агитационно-пропагандистских материалов на территорию противника), то в преддверии новой войны (гибридной, прокси и т. д.) общественное сознание оказалось только в положении субъекта воздействия.

После принятия постановления правительства № 617 от 21 июня 2012 года было прекращено финансирование всех радиоцентров, вещавших в ДВ- и СВ-диапазонах. На государственном уровне они стали никому не нужны (телевещание якобы заменяет их), тем самым создается весьма опасное положение. Преимущества этих диапазонов – возможность вещания на тысячи километров и слабая восприимчивость к рельефу местности. В таком большом государстве, как Россия, передачи в длинноволновом диапазоне, вероятно, единственное средство вещания на всей территории страны, к тому же мощный объединяющий фактор для населяющих ее народов. Что особенно важно при военном конфликте, когда телетрансляция будет сразу же прекращена ввиду потери сигнала.

Сегодня абсолютное большинство российских вещателей используют УКВ- и ФМ-диапазоны, позволяющие вещать на 50–80 километров от станции. Радиостанции в частных руках, что исключает одновременное оповещение о происшествии всех граждан. Между тем в недавнем прошлом карманный приемник давал возможность слушать передачи из Москвы в любой точке страны.

Констатируем: единого радиопространства в Российской Федерации нет. Между тем территория страны продолжает покрываться диапазонами дальнего вещания зарубежных радиостанций, которые оказывали деструктивное воздействие на граждан СССР в эпоху холодной войны. Все эти ресурсы продолжают использоваться и сейчас для ведения информационной войны против населения страны с той разницей, что «вражьи голоса» никто не глушит и мощная контрпропаганда отсутствует.


Григорий Никоноров, кандидат философских наук

Игорь Родионов, кандидат технических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 1 (814) за 14 января 2020 года

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
ИТ
Похожие новости
18.11.2019
Китай провёл успешные испытания посадочной платформы для марсианской миссии
05.10.2018
Проблемы с производством дизельных двигателей для малых ракетных кораблей проекта 22800
26.03.2018
Первый замминистра обороны Руслан Цаликов поручил доработать концепцию зонирования военного технополиса
02.11.2016
По мотивам МиГ: Китай впервые показал публике истребитель пятого поколения
29.12.2015
Александр Якунин: В течение полутора лет мы готовы полностью перейти на технологии шестого поколения
27.05.2015
"Главное — масштабное обновление производства"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.01 22:48
  • 7
Вертолеты из дурдома
  • 15.01 22:33
  • 1
Россия собралась дать кредит Шри-Ланке на Су-30
  • 15.01 22:27
  • 2
ВМС США посоветовали опасаться подлодок "Ясень-М"
  • 15.01 21:24
  • 17
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 15.01 21:16
  • 26
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 15.01 21:10
  • 3
Может ли ракета ЗРК «Тор» сбивать ракету РСЗО «Полонез»?
  • 15.01 20:47
  • 280
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 15.01 20:15
  • 58
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 15.01 19:40
  • 11
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 15.01 18:25
  • 2
Производитель «Буков» предупредил об угрозе ПВО
  • 15.01 18:07
  • 3
Гравитационную систему навигации для военной техники создают в России
  • 15.01 16:21
  • 9
По советским чертежам: в России создадут первый авианосец
  • 15.01 16:15
  • 3
На Урале танковая дивизия получит 30 модернизированных танков Т-72Б3М
  • 15.01 16:02
  • 4
ПАКетное соглашение: новейшему бомбардировщику назначили сроки выхода в серию
  • 15.01 15:57
  • 10
На Су-57 в Сирии испытали новые виды ракет и бомб