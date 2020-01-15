На орбиту за золотом, и это только начало

С чего начать строительство моста в дальний космос

Стратегия освоения космоса – какой ей быть. Есть ли альтернатива нынешним «в таком-то году достигнем Луны, потом – Марса», «Военно-промышленному курьеру» рассказал один из создателей «Бурана» Василий Подколзин, доктор технических наук, ныне возглавляющий АО «Научно-методический центр НОРМА».

– Василий Григорьевич, какие цели стоит подразумевать, говоря об освоении космоса? Пока все похоже на гонку 60-х – кто первый добежит на Луну ли, на Марс, а практические цели этого соревнования вроде отходят на задний план. Разумно ли вообще соревноваться в этом?

– Дальний космос невозможно осваивать, не обжившись как следует на орбите, и речь надо вести о создании не одиночных станций-лабораторий, а полноценных промышленных объектов. На далекую перспективу можно думать об искусственном кольце вокруг Земли, состоящем из производств, лабораторий, жилых помещений, агрокомплексов и прочего – всего, что позволит людям не только посещать орбиту, но и жить там. И уже сейчас человечеству по силам создавать отдельные элементы такого глобального проекта, выносить в космос цехи, требующие вакуума и невесомости, собирать и испытывать на орбите корабли для освоения межпланетного пространства...

– Я за этим и пришел со своими вопросами, памятуя о том, что вы не только принимали деятельное участие в проекте «Энергия» – «Буран», но и вместе с создателем нашего челнока Глебом Евгеньевичем Лозино-Лозинским и после того легендарного полета всерьез работали над созданием орбитальной транспортной системы.

– Накануне Нового года состоялась большая конференция, посвященная Лозино-Лозинскому, на которой в числе прочего речь шла и о транспортной системе воздушного космического старта. Один из самых перспективных, на мой взгляд, вариантов – создание двухфюзеляжного самолета-носителя на базе Ан-225 «Мрия», с которого может стартовать челнок. По сути тот же «Буран», но меньше размерами и с другими двигателями. Носитель огромный: длина – 88 метров, размах крыла – 120.

– «ВПК» рассказывал о проекте МАКС, многоразовой аэрокосмической системы, но там подразумевался сдвоенный Ан-124 «Руслан»…

“ За 30 лет появились наработки, позволяющие сделать новый «Буран» лучше и дешевле ”

– Это дальнейшее развитие той же идеи. Отмечу, что для обоснования создания такой транспортной системы, нуждающейся в постоянной загрузке, поднимался вопрос и космического мусора, количество которого растет с каждым годом. Но «мусор» – термин не очень удачный, на орбите кружатся миллионы долларов. Скажем, для измерения скорости гравитационных волн специалисты из ЕКА разнесли на три миллиона километров два датчика, в каждом из которых порядка трех килограммов золота, платины и редкоземельных элементов – какой же это мусор… Если брать только очистку орбитального пространства, то воздушный старт на основе «Мрии» предоставляет уникальную возможность: за один полет носителя челнок может трижды стартовать в космос, возвращаться для выгрузки собранного «урожая», дозаправляться и взлетать вновь. Он способен взять на борт почти семь тонн груза. Да, челнок имеет возможность садиться на обычный аэродром, но штатная его работа – именно воздушные и старт, и посадка. Более того, запуск может осуществляться с любой точки над поверхностью земного шара и орбита каждый раз может быть иная, с другим наклонением. А значит, в любую точку околоземного пространства челнок может приходить по оптимальной траектории.

– Вывести полезную нагрузку на орбиту стоит больших денег, вернуть на Землю – вряд ли меньших. Может, прямо на орбите и заняться первичной переработкой того, что там сейчас летает?

– Тогда нужно выводить в космос соответствующее производство. И в этом случае мобильный челнок-«грузовик» окажется самым эффективным транспортом.

– Чем еще ценен челнок с воздушным стартом?

– Мы с Лозино-Лозинским специально обсуждали эту тему, и список получился внушительный. Другое дело, что большинство пунктов – вотчина Министерства обороны, потому всего говорить не буду. Возьмем мирный космос. Вывод на орбиту новых спутников – да. Снятие с орбиты отработавших срок – тоже. Инспекция спутников – ремонт, замена блоков. Про сбор ценнейшего металлолома уже говорили. Плановая и внеплановая доставка экипажей на космические станции, их снабжение всем необходимым. Недавно Дональд Трамп, хвастаясь будущими американскими технологиями, заявил: вскоре они смогут доставить человека в любую точку Земли всего за один час. Система, о которой мы говорим, при необходимости решит и эту задачу.

– Если прямо сейчас создать один-два таких воздушных космодрома и несколько челноков, это будет внушительной технологической победой. Но ведь программу «Буран» официально закрыли с формулировкой об отсутствии необходимости такой системы – челнокам просто нечего было возить. Сейчас возить по сути тоже нечего – «Союзы» справляются…

– Замечу, что программа «Энергия» – «Буран» была не закрыта, а приостановлена. И если возникнет нужда, ее вполне можно возобновить. И хотя говорят, что уже утрачено множество технологий, специально разработанных под этот проект в 80-е годы, я не вижу проблем – за прошедшие 30 лет появились наработки, позволяющие сделать новый «Буран» лучше и дешевле.

– Какие-то работы в этом направлении продолжаются на официальном уровне?

– Полагаю, да. Но пока дело не дойдет до создания образца, испытания которого спрятать невозможно, никто афишировать такие работы не будет.

– Если говорить о мирном космосе, то речь вообще нужно вести о смене стратегии – об использовании околоземного пространства для развития уникальных производств. Пока дальше экспериментов дело не идет, но кому-то придется первым инвестировать в промышленный космос. Кому?

– Ваша газета пишет о том, как поэтапно развивается Асгардия, космическое государство, и сейчас речь уже о том, чтобы зарегистрировать его в ООН. Но конечной цели – создания условий для жизни человечества в космосе – невозможно достичь без развертывания там промышленного производства, рентабельного хотя бы в силу своей уникальности. Изготовление микросхем, выращивание кристаллов идеальной структуры, производство недостижимых в условиях земного тяготения сплавов – перечень огромный. И спрос на космическую продукцию будет неуклонно расти, стоит ей только появиться в промышленных масштабах. В смысле организации индустриального освоения космоса именно у Асгардии, уже сейчас насчитывающей около миллиона граждан, огромные перспективы. Ей по силам организовать эффективное международное сотрудничество, без которого реализация такого проекта невозможна. Авиационно-космическая транспортная система оказывается в таком случае наиболее экономичным решением всех логистических задач и сможет обеспечить полноценную связь космической ветви человечества с Землей. Возникнет производство – появятся и постоянные поселения на орбите…

– Скептики утверждают, что родившимся в космосе не будет пути на Землю – они вырастут нежными, не приспособленными к гравитации…

– Человечество непрерывно эволюционирует – средневековые рыцарские доспехи рассчитаны на рост порядка полутора метров. Да даже на нашей памяти есть характерные примеры: многие, входя в вагон метро, вынуждены пригибать голову, а стандарты вагонов разработаны меньше столетия назад. Мы растем, меняемся. Время приспособиться будет, поскольку освоение космоса обязательно окажется поэтапным.

– Но возможности летающего космодрома все-таки ограниченны…

– Безусловно, его создание не отменяет производство традиционных ракет, особенно сверхтяжелых, без этого говорить о выводе на орбиту реальных промышленных объектов пока нет смысла – минимум до тех пор, пока в космосе не будет освоено изготовление необходимых модулей. Но предлагаемая нами транспортная система может стать первым шагом в полноценном освоении космического пространства, а в дальнейшем – важным элементом во всей линейке транспортных средств, обеспечивающих создание и деятельность производственных мощностей на орбите. И не только на ней – опыт, накопленный в околоземном пространстве, даст возможность планомерно и уверенно осваивать как межпланетные перелеты, так и дальний космос.

– Вначале просто выжить, а потом привычно жить – очень похоже на освоение полярных территорий, не находите?

– Уместная аналогия. Жизнь коренных народов Севера сродни опыту первых космических полетов – любой ценой освоить враждебную человеку среду. Теперь же в самых гиблых, с точки зрения европейца, местах – на побережье арктических морей, на островах возникают порты, заводы, строятся гарнизонные поселения, обеспечивающие уже не выживание, а полноценную комфортную жизнь. Освоение космоса надо вести по такому же пути.

– Вернемся к предлагаемой вами системе. Технически ее создание реально или есть вопросы, решить которые современные наука и производство не в силах?

– Неразрешимых проблем нет. Единственное – бессмысленно сразу же делать полноразмерный летающий космодром, куда разумнее создать демонстратор в масштабе один к десяти. Это посильно для страны в финансовом плане, а главное – такой подход позволит наглядно оценить все преимущества воздушного космодрома.

Заголовок газетной версии – «Орбитальные прииски».

Василий Подколзин

Беседовал Алексей Песков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 1 (814) за 14 января 2020 года