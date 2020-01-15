Новая Земля ждет старателей

С послевоенного советского проекта стряхнули пыль десятилетий

Севморпути давно требуется пропорциональное железнодорожно-портовое обеспечение. Оно востребовано и для комплексного социально-экономического развития Европейского Севера РФ, и для большей конкурентоспособности СМП, и для укрепления обороноспособности страны.

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До недавнего времени не было даже проектов создания портов на большей части североевропейской трассы СМП, то есть между портами Индига (НАО) и Сабетта (ЯНАО). А это ни много ни мало почти 400 километров по береговой линии.

Изъян планировалось устранить, как известно, еще к середине 50-х в ходе реализации (с 1948 года) комплексного проекта «Заполярного Транссиба». Предусматривался порт на южном берегу Новой Земли или напротив – на севере близлежащего острова Вайгач у пролива Карские Ворота. Это нужно еще и для обслуживания планируемых разработок в примыкающем регионе крупных запасов разнообразного металлургического и химического сырья. Но реализацию всего проекта, включая разработку ресурсов, послесталинские власти прервали уже в апреле 1953-го («Магистраль из советского прошлого»).

“ Порт между Индигой и Сабеттой планировалось построить к середине 50-х ”

Академики-экономисты Тигран Хачатуров и Николай Некрасов на международной конференции «Транспорт на дальние расстояния» (Москва, 1979) предлагали вернуться к проекту если не целиком, то хотя бы в части портов на Вайгаче или Новой Земле с освоением тамошних сырьевых ресурсов. Но власти (в смысле брежневское политбюро) отмолчались.

Только через 40 лет – в ноябре 2019-го Главгосэкспертиза (ГГЭ), по официальной информации, рассмотрела документацию по созданию портового комплекса ГОКа Павловского месторождения свинцово-цинковых руд на острове Южный (Новая Земля). По итогам экспертизы выдано положительное заключение.

Павловское занимает пятое место в СНГ по запасам свинцово-цинковых руд (свыше миллиона тонн), причем с наличием в них платины, золота, серебра, кобальта, молибдена, редкоземов. Месторождение осваивается по соглашению, подписанному в апреле 2019 года в Архангельске между правительством области, АО «Первая горнорудная компания» и АО «Атомредметзолото» (структуры Росатома). Вблизи месторождения планируется ГОК в 270 тысяч тонн свинцово-цинкового концентрата в год.

Что касается близлежащего порта, его мощность, по данным ГГЭ, составит не меньше 500 тысяч тонн в год, комплекс объектов портовой инфраструктуры будет включать два причала. Архангельский губернатор Игорь Орлов озвучил общий объем инвестиций в Павловское месторождение. С учетом портовой инфраструктуры – порядка 80 миллиардов рублей.

Но она востребована не только для промышленных нужд. Наверняка потребуется расширить специализацию объектов.

Кстати, очень многие северные и приантарктические зарубежные порты, расположенные на схожих с СМП маршрутах, издавна совмещают промышленную, транзитную и военную функции. Примеры: Черчил и Инвик (Канада), Прадхо-Бэй и Платинум на Аляске (США), Киркенес, Нарвик (Норвегия), Лонгийр (Шпицберген), Готхоб и Нарсак (Гренландия), Сен-Пьер (французский остров Сен-Пьер). А также Рио-Гальегос (Аргентина), Порт-Стэнли (британские Фолкленды), Порт-о-Франс (французский остров Кергелен), Хобарт (австралийский остров Тасмания).

Леонид Каменев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 1 (814) за 14 января 2020 года