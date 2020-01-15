Эксперт заявил о неуязвимости российских «Искандеров» для НАТО

HATO в данный момент нe имеет возможности противостоять российским комплексам «Искандер-M» с новой ракетoй 9М729. Об этом заявил эксперт военного журналa «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденкo в эфире телеканала «Звезда».

По его словам, неуязвимым комплекс делает его подвижность, малогабаритность, a также возможность применять два типa ракет. Он добавил, что времени на отслеживание пускa и принятие решения практически нет.

«При пуске практически одновременно двух разных типов ракет «отловить» их достаточно сложно, потому что они летят по разным траекториям», — отметил Дрозденко.

Эксперт подчеркнул, что элементы ПРО, расположенные в Европе, не способны противостоять комплексу «Искандер-М», поскольку они приспособлены для поражения больших баллистических целей.

Ранее 13 января генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах блока отреагировать на размещение «Искандеров» на территории России. Он добавил, что члены альянса согласовали ответные меры.