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Известия.ru

Эксперт заявил о неуязвимости российских «Искандеров» для НАТО

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

HATO в данный момент нe имеет возможности противостоять российским комплексам «Искандер-M» с новой ракетoй 9М729. Об этом заявил эксперт военного журналa «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденкo в эфире телеканала «Звезда».

По его словам, неуязвимым комплекс делает его подвижность, малогабаритность, a также возможность применять два типa ракет. Он добавил, что времени на отслеживание пускa и принятие решения практически нет.

«При пуске практически одновременно двух разных типов ракет «отловить» их достаточно сложно, потому что они летят по разным траекториям», — отметил Дрозденко.

Эксперт подчеркнул, что элементы ПРО, расположенные в Европе, не способны противостоять комплексу «Искандер-М», поскольку они приспособлены для поражения больших баллистических целей.

Ранее 13 января генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах блока отреагировать на размещение «Искандеров» на территории России. Он добавил, что члены альянса согласовали ответные меры.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
9М729
Искандер
Проекты
NATO
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