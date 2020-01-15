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Вестник Мордовии

Всего 2493 штук: полные данные по потерям в бронетехнике сирийской армии

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Источник изображения: Фото: twitter.com/QalaatAlMudiq

В ходе гражданской войны в Сирии правительственные войска активно применяли различную бронетехнику, потери в которой были весьма значительными. Так, по данным чешского исследователя Якуба Яновского, всего с 2011 года было уничтожено:

БМП-1 - 686, БМП-2 - 16, бронированных санитарных машин на базе БМП-1AMB-S- 60, MT-ЛБ - 6, ЗСУ-23-4 "Шилка" - 97, 2С1 "Гвоздика" - 54, 2С3 "Акация" - 5, танки, чей тип не удалось определить - 505, Т-55 - 370, Т-62 - 177, Т-72 - 470, Т-90 - 6 штук. Инженерные машины - 38. Всего 2493 штук.

В том числе в 2011 году было потеряно всего 20 боевых машин. В 2012 - уже 518, в 2013 - 501, в 2014 - 346, в 2015 - 294, в 2016 - 314, в 2017 - 249, 2018 - 78, 2019 - 75.

Как видим, происходит неуклонное снижение количества потерянной техники.

Также приводятся данные о применении противотанковых управляемых ракет боевиками. 2011- 0, 2012 - 6, 2013 - 146, 2014 - 239, 2015 - 530, 2016 - 643, 2017 - 218, 2018 - 63, 2019 - 159. Необходимо отметить, что ПТУР часто применяются не только по бронетехнике, но и по различным укреплениям, а порой и по находящимся открыто группам военнослужащих правительственной армии.

Если говорить о самих потерях, то Яновский вел свои подсчеты, основываясь на фото и видеоматериалах, появлявшихся в Сети. По этой методике есть вопросы, например террористы демонстрировали видеокадры с попаданием ракет или гранат от РПГ в танки, но не было ясно, уничтожен ли танк. Как засчитывал такие случаи чешский исследователь? Вызывает удивление и число танков (505), тип которых не удалось определить. Настоящий специалист может назвать модель даже по фрагментам корпуса, башни или ходовой части.

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Страны
Куба
Сирия
Чехия
Продукция
2С3 Акация
БМП-1
БМП-2
Гвоздика
РС-20
Т-55
Т-62
Т-72
Т-90 "Владимир"
Шилка
Проекты
636.3
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