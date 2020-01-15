Лунный лазерный дальномер заработает в России в 2024 году

Российская станция оптико-электронного комплекса обнаружения и измерения параметров движения космического мусора (ОЭК ОКМ) производства АО "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения", установленная в Бразилии на территории обсерватории Пико дос Диас (OPD). Итажуба (штат Минас-Жерайс), апрель 2017 года.

Сам информационный телескоп введут в эксплуатацию на год раньше

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российский лунный лазерный дальномер (ЛЛД), с помощью которого можно будет с высокой точностью определить расстояние до спутника Земли, планируют ввести в эксплуатацию в Алтайском крае в 2024 году. Сейчас завершается изготовление его составных частей, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения".

"В настоящий момент завершается изготовление составных частей лунного лазерного дальномера. Монтаж и пусконаладочные работы <...> будут проведены в период 2022-2023 годов с вводом в эксплуатацию в 2024 году", - отметили в пресс-службе.

Для создания опытного образца дальномера, пояснили в корпорации, трехметровый информационный телескоп Алтайского оптико-лазерного центра дооснастят аппаратурой для высокоточного измерения дальности до Луны.

Сам информационный телескоп введут в эксплуатацию на год раньше, его составные части уже изготовлены. Его монтаж, пусконаладочные работы и проведение госиспытаний пройдут с 2020 по 2022 годы.

Гендиректор корпорации "Системы прецизионного приборостроения" Юрий Рой в 2016 году сообщил ТАСС, что после модернизации телескоп Алтайского оптико-лазерного центра измерит расстояние до Луны с точностью в несколько миллиметров. По его словам, измерения планируется провести с использованием уголковых отражателей на американских и советских космических аппаратах, находящихся на Луне: расстояние будет измеряться между ними и Алтайским центром.

Как пояснил Рой, это поможет получить дополнительную информацию для внесения поправок в работу системы спутниковой навигации ГЛОНАСС, в которой нужно учитывать гравитационное воздействие Луны на спутники.