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Интерфакс-АВН

Британские военные проинспектируют танковый полк в Ростовской области

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Сергей Рыжков
Сергей Рыжков.
Источник изображения: © Минобороны РФ

Москва. 14 января. ИНТЕРФАКС - В период с 14 по 16 января на территории РФ в рамках Венского документа 2011 г. о мерах укрепления доверия и безопасности Великобританией будет проведено посещение по оценке военного объекта, сообщил "Интерфаксу" начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В качестве объекта посещения Великобританией определен 68-й танковый полк Южного военного округа, дислоцированный в п. Персиановский Ростовской области", - уточнил Рыжков.

Целью посещения является проверка предоставленной ранее российской стороной информации и военных силах и планах развертывания основных систем вооружений и военной техники данного полка, отметил он.

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