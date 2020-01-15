Более 1 тыс. военнослужащих ЮВО приняли участие в полевых занятиях батальонных тактических групп в Дагестане

Ростов-на-Дону. 14 января. ИНТЕРФАКС - Батальонные тактические группы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Дагестане приступили к проведению полевого выхода на полигоне Дальний по новой системе обучения, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

"Мотострелки были приведены в боевую готовность и совершили марш в составе механизированных колонн в район выполнения учебно-боевых задач на общевойсковой полигон, где приступили к подготовке и ведению боевых действий. В занятиях принимают участие около 1 тыс. военнослужащих, задействовано около 140 единиц вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основная идея модульной системы заключается в раздельных потоках обучения подразделений, включающие в себя освоение теории в учебных классах, практические занятия с использованием приказарменной учебной базы и тренажеров, а затем отработку задач непосредственно на полигонах. При этом смена подразделений на учебных местах происходит еженедельно.

Военнослужащие выполнят вождение боевых машин пехоты и армейских грузовиков в экстремальных условиях, в том числе на горных серпантинах и участках с вязким грунтом.