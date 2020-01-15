ПАКетное соглашение: новейшему бомбардировщику назначили сроки выхода в серию

Начался очередной этап в разработке самого современного в мире стратегического ракетоносца

Российский стелс-бомбардировщик ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс Дальней авиации) должен пойти в серию в 2027 году. Предварительные испытания назначены на апрель 2023 года, а государственные — на февраль 2026-го. Об этом говорится в контракте Минобороны и КБ Туполева, копия которого есть в распоряжении «Известий».

ПАК ДА будет построен по технологии «стелс» — он практически невидим для радаров противника. Новейшие бомбардировщики вооружат гиперзвуковыми ракетами. Они смогут поражать стратегически важные объекты противника с расстояния в тысячи километров, оставаясь неуязвимыми для истребителей.

Кресла за полмиллиарда

Согласно контракту, планируется выпустить три летных образца бомбардировщика. Предварительные испытания собранных прототипов, включая систему спасения, предписано начать в апреле 2023 года и завершить к осени 2025-го. Затем последует этап государственных испытаний.

Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru Источник изображения: iz.ru

Экипаж новой машины будет состоять из четырёх человек — как и на стратегическом ракетоносце Ту-160. Для оснащения первых ПАК ДА изготовят 12 катапультных кресел. Их создание и подготовка к серийному производству обойдется в 500 млн рублей.

— Предварительно машина тестируется в основных режимах работы, — рассказал «Известиям» заслуженный лётчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов. — Обычно на это требуется 50 — 100 полётов и полгода-год времени. В процессе выявляются конструктивные недостатки, они устраняются. Затем самолёт передают на государственные испытания, на которых проверяется абсолютно всё. Машины экзаменуют при разных температурах, высотах и скоростях.

Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru Источник изображения: iz.ru

Впервые новая модель поднимется в воздух в ходе заводских испытаний, рассказал Игорь Маликов. Как правило, проводится несколько полётов. Они довольно простые: взлёт, один-два круга и посадка. Обычно даже шасси не убираются. На этом этапе главное — убедиться, что машина держится в воздухе. Продолжаться он может от двух месяцев до полугода.

Поколение выбирают

В 2017 году Юрий Борисов, бывший тогда замминистра обороны, заявлял, что лётные испытания первых прототипов могут начаться в 2025 году, а выпускать их станут в 2028-2029 годах.

— Переход на новое поколение — это технически сложный и долгий процесс, и скорее всего госиспытания растянутся больше, чем на два года, — считает Игорь Маликов. — На перспективном бомбардировщике применяются новые химические материалы и краска, он выполнен по другой конструкции.

Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru Источник изображения: iz.ru

Военные определились с финальным техническим обликом бомбардировщика в июле 2017 года. В конце того же года с ПАО «Туполев» был заключён госконтракт на выполнение опытно-конструкторской работы по созданию боевой машины. Программа ОКР получила кодовое обозначение «Посланник-1». Разработка средств спасения экипажа является составной частью этого многомиллиардного проекта.

С 2009 года ПАО «Туполев» выполняло контракт на эскизное проектирование самолета. Военные приняли решение, что ПАК ДА будет дозвуковым и малозаметным, выполненным по схеме «летающее крыло» (фюзеляж и крыло самолета представляют единую конструкцию, и у машины нет хвостового оперения). В начале 2017 года появился полноразмерный макет и цифровая модель.

Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru Источник изображения: iz.ru

Самолет будет иметь увеличенную по сравнению с Ту-160 продолжительность полёта без дозаправки и нести большую боевую нагрузку. Помимо обычных и ядерных боеприпасов ПАК ДА планируется оснастить также гиперзвуковыми вооружениями и ракетами «воздух-воздух» для самообороны.

Его задел

В конце декабря замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что предприятия ВПК уже приступили к строительству элементов ПАК ДА, которые будут использованы для сборки тестовых образцов.

Известно о работе над ключевыми системам нового бомбардировщика. Согласно документации на сайте госзакупок, в наступившем году планируется начать испытания двигателя на летающей лаборатории Ил-76. Контракт на разработку двигателя с тягой 23 т.с. был заключен между Объединённой двигателестроительной корпорацией и ПАО «Туполев» в июне 2018 года. Новинка должна обеспечивать малозаметному «летающему крылу» продолжительность полёта не менее 30 часов, что необходимо для дальнего бомбардировщика, который планировался как замена одновременно Ту-160 и Ту-95МС.

Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru Источник изображения: iz.ru

— Стратегические бомбардировщики, находящиеся сейчас в строю, далеко не исчерпали свой потенциал, — считает вице-президент Академии геополитических проблем Владимир Анохин. — Американцы пока не планируют отказываться от B52, разработанных в 1950-е годы. В ВКС исправно несут службу турбовинтовые Ту-95, также созданные в середине прошлого века. Модернизируются сверхзвуковые Ту-160. Однако рано или поздно они отслужат свой срок, и замену готовить надо уже сейчас.

По словам эксперта, ПАК ДА — это новый этап в развитии конструкторской мысли, и эти работы важны, в первую очередь, для авиастроения и подготовки инженерных кадров. В течение многих лет новую платформу можно будет развивать и совершенствовать.

Сейчас Дальняя авиация находится на этапе модернизации. Началось строительство новых стратегических Ту-160М. Обновляются Ту-95СМ, а также Ту-22М3, который получит возможность использования новейших высокоточных ракет.

Антон Лавров, Роман Крецул, Алексей Рамм