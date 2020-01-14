Названы сроки первого контракта на поставку ракет «Брамос»

Первый контракт с третьей страной на поставку российско-индийских сверхзвуковых крылатых ракет «Брамос» ожидается весной. Об этом 13 января сообщил журналистам директор департамента информационных технологий BrahMos Правин Патхак.

«У нас есть наблюдательный комитет с индийской и российской сторон. Были выбраны около 14 стран, кому мы можем предложить», — цитирует его «РИА Новости». По словам Патхака, обсуждение ведется на разных уровнях, работа продолжается.

Речь идет о странах средней и Юго-Восточной Азии. Предприятие ежегодно производит не менее 60–70 ракет, но при необходимости можно изготавливать свыше 120 ракет в год. Ближайшие испытания ракеты пройдут весной в Индии, добавил топ-менеджер.

В декабре 2019 года в Индии прошли два успешных испытания «Брамос». Ракета способна развивать скорость, в 2,5–2,8 раза превышающую скорость звука.

Российско-индийское предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва.