Войти
Известия.ru

Названы сроки первого контракта на поставку ракет «Брамос»

370
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Первый контракт с третьей страной на поставку российско-индийских сверхзвуковых крылатых ракет «Брамос» ожидается весной. Об этом 13 января сообщил журналистам директор департамента информационных технологий BrahMos Правин Патхак.

«У нас есть наблюдательный комитет с индийской и российской сторон. Были выбраны около 14 стран, кому мы можем предложить», — цитирует его «РИА Новости». По словам Патхака, обсуждение ведется на разных уровнях, работа продолжается.

Речь идет о странах средней и Юго-Восточной Азии. Предприятие ежегодно производит не менее 60–70 ракет, но при необходимости можно изготавливать свыше 120 ракет в год. Ближайшие испытания ракеты пройдут весной в Индии, добавил топ-менеджер.

В декабре 2019 года в Индии прошли два успешных испытания «Брамос». Ракета способна развивать скорость, в 2,5–2,8 раза превышающую скорость звука.

Российско-индийское предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Проекты
ИТ
Похожие новости
18.10.2016
Россия и Индия заключили наконец сделку о поставках С-400
24.02.2015
Америку пугают русскими ракетами
08.01.2015
Пять секретов Т-50
12.10.2012
Полный боевой комплект
23.06.2010
Англо-французская «Булава»
08.12.2008
Интервью Дмитрия Медведева индийскому телеканалу «Дурдаршан»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.01 09:21
  • 4
Это было ужасно: датский сержант рассказал о ракетном ударе по базе США
  • 14.01 08:40
  • 1
Clarín (Аргентина): конфликт между Ираном и США. Как работает «Тор» – мощный зенитный ракетный комплекс
  • 14.01 08:40
  • 26
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 14.01 08:37
  • 4
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 14.01 08:09
  • 5
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 14.01 06:14
  • 10
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
  • 14.01 04:25
  • 1
Лавина танков и самолетов: Египет показал будущий разгром Турции в Ливии
  • 14.01 03:41
  • 9
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
  • 14.01 01:15
  • 6
Разработка в России модернизированного военно-транспортного самолета Ан-124-100М
  • 14.01 01:14
  • 1
Иран строит «авианосец»
  • 14.01 01:01
  • 17
Больше заявленных ТТХ: В ходе испытаний ракета ОТРК «Искандер-М» пролетела около 627 км
  • 14.01 01:00
  • 11
США разместили первые бомбардировщики вне досягаемости Ирана
  • 13.01 20:36
  • 23
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 13.01 18:25
  • 1
Китайский беспилотный летательный аппарат Pterodactyl II на испытаниях новых систем вооружения
  • 13.01 18:14
  • 1
Видео: Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты в Сирии