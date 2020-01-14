Washington Post (США): Украина знала, что самолет рейса 752 был сбит, но вела себя осторожно. Она не хотела обострять отношения с Ираном

Украине стало известно о том, что самолет рейса 752 был поражен именно ракетой, еще задолго до признания этого Ираном. Однако украинское руководство предпочло придерживаться нейтральной и дипломатической позиции во избежание резкой критики со стороны Тегерана.

В субботу, через несколько часов после поразительного признания Ирана о том, что это ее ракетой по ошибке был сбит украинский пассажирский самолет, Украина сделала свое собственное важное признание. Эта страна опубликовала сделанные днем ранее фотографии, на которых были видны обломки самолета, испещренные небольшими отверстиями, что предполагало возможность поражения с помощью шрапнели.

Задолго до признания Ираном своей вины в крушении в среду рейса 752 Международных авиалиний Украины вблизи Тегерана специалисты на Украине поняли, что этот самолет был сбит ракетой. Однако руководители страны решили пойти по осторожному дипломатическому пути.

"У них не было никаких оснований для того, чтобы все это отрицать", - сказал в беседа с корреспондентом газеты Washington Post Алексей Данилов, секретарь Совета безопасности и обороны Украины.

Вскоре после крушения этого самолета, в результате которого погибли все находившиеся на борту 176 человек, официальные лица Соединенных Штатов, а также лидеры Канады и Британии заявили о том, что, по их мнению, этот самолет, вероятнее всего, был сбит Ираном. Президент Украины Владимир Зеленский попросил их поделиться с ним информацией, однако сам он ничего не сказал о сделанных Украиной выводах, и это было стратегическое решение, сказал Данилов.

"Мы пришли к этому выводу раньше американцев и канадцев", - добавил он.

По словам Данилова, Украина хотела, чтобы ее следователи получили собственные убедительные доказательства. Официальные лица проявляли осторожность и избегали резкой критики в адрес Ирана в тот момент, надеясь таким образом обеспечить сотрудничество Тегерана в проведении расследования.

Перед Зеленским, оказавшимся зажатым между Соединенными Штатами и Ираном после того, как в результате атаки с помощью беспилотника был убит генерал-майор Касем Сулеймани, руководитель подразделения "Кудс" Корпуса Стражей Иранской революции, возникла сложная задача - украинский президент должен был сохранить "сотрудничество западных сторонников, а также Ирана, не втягиваясь в нарратив одной из сторон ирано-американского конфликта", - подчеркнула Катарина Квин-Джадж (Katharine Quinn-Judge), работающая в Киеве аналитик организации International Crisis Group.

Через четыре дня после крушения самолета Зеленский объявил о том, что он и президент Ирана Хасан Рухани "договорились о полном юридическом и техническом сотрудничестве, в том числе по вопросу о компенсации".

"В очередной раз Зеленский вынужден был пройти по узкому дипломатическому брусу и не упасть с него лицом вниз, - сказала Нина Янкович (Nina Jankowicz), научный сотрудник Центра имени Вудро Вильсона (Wilson Center). - Для политического новичка он, похоже, хорошо себе представляет, как именно следует умиротворять противостоящие друг другу фракции для защиты интересов Украины".

Украина получила своего рода завершение дела от Ирана, тогда как от России она пока еще ничего не получила по вопросу о произошедшей в июле 2014 года катастрофе самолета рейса MH17 Малазийских авиалиний. Этот самолет был сбит ракетой, выпущенной с находящейся под контролем повстанцев территории на востоке Украины, и в результате все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Команда следователей из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины смогла определить российскую зенитно-ракетную установку, с которой была запущена ракета, а ее члены продолжают сбор материалов о российских и украинских гражданах, которые, возможно, имеют отношение к этому инциденту. Россия продолжает отрицать какое бы то ни было участие в этом деле.

"Если взять тот случай, то сбитый самолет более пяти лет назад взлетел с аэродрома одной из европейских столиц, а Европа еще не завершила свое расследование этой катастрофы и не может сказать, кто в ней виноват, - сказал Данилов. - В нашем случае, прошло намного меньше времени для понимания того, что произошло".

Украинская группа из 45 экспертов, а также сотрудники поисково-спасательной службы, включая некоторых специалистов, участвовавших в расследовании крушения малазийского самолета, прибыли в Тегеран рано утром в четверг для выяснения причин катастрофы самолета Международной авиалиний Украины, а также для идентификации тел. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в пятницу в беседе с журналистами отметил, что "члены проводящей расследование команды недовольны, как это часто и бывает в подобных случаях".

"Они хотят иметь больше доступа, они хотят иметь более быстрый доступ, - сказал Пристайко. - Они хотят иметь больше информации, и так далее. Очень сложно сказать, насколько оправданными являются эти требования".

На фотографиях, якобы сделанных на месте катастрофы и размещенных в социальных сетях, можно увидеть обломки ракеты российского зенитно-ракетного комплекса "Тор", который на жаргоне НАТО принято называть SA-15 Gauntlet. Россия экспортировала эти зенитно-ракетные комплексы в несколько стран, в том числе в 2005 году в Иран. Они предназначены для поражения целей на близком и среднем расстоянии.

Данилов в четверг на своей странице в "Фейсбуке", написал о том, чтобы следователи тщательным образом изучили место падения самолета.

Однако следователи столкнулись с тем, что место крушения авиалайнера было быстро расчищено бульдозерами. Обломки разбившегося самолета были перенесены в расположенный рядом ангар. Только в пятницу Украина получила доступ к черному ящику. По словам Пристайко. следователи изучили обломки самолета и следы химических элементов на них, а также посетили больницу и "провели анализ тел людей, погибших в этой катастрофе".

Как сказал Зеленский, образцы ДНК родственников 11 украинцев, находившихся на борту сбитого самолета, были собраны для проведения идентификации их тел.

"Современные технологии, быстрый обмен информацией, работа с информационными ресурсами, которыми мы сегодня обладаем - все это позволяет нам получить ответы на очень сложные вопросы, - сказал Данилов. - По нашему мнению, они уже понимали, что другого варианта, кроме их вины, уже больше не существует".

"Анализ той информации, которая была у нас здесь - не в Тегеране, а на Украине - уже указывала на то, что их позиция ничем не была обоснована".

Зеленский, этот 41-летний бывший комедийный актер, получивших прошлой весной подавляющую поддержку избирателей на президентских выборах на Украине, смог преодолеть значительное препятствие и избежать более крупного международного конфликта. Он оказался втянутым в дело об импичменте в отношении президента Трампа, и, кроме того, он ведет переговоры с Россией, Францией и Германией по поводу окончания конфликта на части контролируемой сепаратистами территории на востоке Украины.

Во время своего видеообращения, опубликованного в воскресенье, Зеленский выглядел серьезным, но не мог скрыть своего триумфа.

"Мы систематически и без истерики работали ради одной цели - для получения результата, для поиска правды относительно обстоятельств крушения самолета", - сказал он.

Дэвид Стерн (David L. Stern), Изабель Хуршудян (Isabelle Khurshudyan)