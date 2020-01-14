En Son Haber (Турция): Ирак начал действовать в направлении покупки С-400

Ирак потребовал ухода сил США из страны, подняв вопрос о приобретения у России ЗРК С-400. Некоторые читатели подвергли сомнению самостоятельность Багдада в принятии решений, высказав предположение, что американцы попросту хотят завладеть российским оружием. Другие — поспешили поддержать ближневосточного соседа.

Иракское правительство начало переговоры о приобретении системы противовоздушной обороны С-400 у России.

После того как США убили Касема Сулеймани (Qasem Soleimani) в Багдаде, в отношениях между США и Ираном возросла напряженность, и в ответ Иран совершил ракетную атаку по американским базам в Ираке.

Президент Ирака Берхем Салих (Berhem Salih) заявил: "Не превращайте нашу страну в поле битвы", - а иракский парламент, приняв решение о выводе из страны иностранных войск, потребовал ухода сил США из Ирака.

Ирак и раньше хотел приобрести систему противовоздушной обороны российского производства С-400. Из-за напряженности с США и ракетных ударов по иракской территории Багдад снова устремил взоры на Россию.

С российской стороной идут переговоры

Как сообщает газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на членов иракского парламента, иракское правительство рассматривает возможности закупки зенитных ракетных систем С-400 у России и ведет переговоры с российской стороной по этому вопросу.

"Мы должны получить эти ракеты"

В публикации приводятся заявления члена комитета по безопасности и обороне парламента Ирака Карима Элайви (Kerim Alevi). "Мы обсуждаем с Россией поставки ракетных систем С-400, но контракты еще не подписаны, - отметил он. - Мы должны получить эти комплексы, особенно после того, как американцы много раз разочаровывали нас, не помогая нам в получении надлежащего оружия".

Переговоры были отложены

По словам Элайви, один иракский чиновник посетил Россию три месяца назад для проведения переговоров об С-400, но из-за политического кризиса в Ираке - массовые акции протеста привели к тому, что премьер-министр Адель Абдул-Махди (Adil Abdulmehdi) подал прошение об отставке 30 ноября 2019 года, - переговоры были отложены.

В настоящее время Абдул-Махди является исполняющим обязанности премьер-министра.

"Пусть поговорят с Россией"

Иракские законодатели сообщили, что из-за возможного ухода американских войск из страны в Багдаде было решено возобновить переговоры по С-400. Сообщается, что представителей министерства обороны Ирака просили "поговорить с Россией о покупке систем противовоздушной обороны".

Один из членов профильного комитета Абдул Халек Аль-Аззави (Abdulhalik al-Azzavi) сказал: "Мы уполномочили премьер-министра покупать системы противовоздушной обороны у любой страны, которую он считает возможной, и тратить деньги на это". Аль-Аззави добавил, что системы могут быть приобретены "у России или кого-либо еще".

США могут применить санкции

"Уолл-стрит джорнэл" сообщила, что ранее российские чиновники предлагали Ираку приобрести эти системы противовоздушной обороны. Газета также обратила внимание на тот факт, что в случае покупки С-400 Вашингтон может ввести санкции против Багдада.

Издание отметило, что представители министерства обороны Ирака отказались комментировать информацию, приведенную в этой статье.

Комментарии читателей:

Asd: Кто-то словно толкает нас в объятия России.

Hmm: Это важная новость.

AKDAĞMADENİ: Ну купите С-400, а кто будет использовать? Хватит ли у вас смелости?

OLDU: Благодаря Турции у всех открылись глаза.

Reis: OLDU, скорее, благодаря Ирану.

Ecel: Если Ирак купит С-400, нам будет сложнее проводить воздушные операции в северном Ираке.

KÖSE: Тогда в Ираке скоро будет переворот.

Tarafsız: Россия и США… Все сценарии пишут торговцы оружием. Эти сценарии стоят гражданам и денег, и жизни…

nzmgnc: Ящик Пандоры открыт. Мужайся, террорист Америка.

Tanju: Отсюда мы можем понять, что Россия расширяет зону своего господства в регионе. Россия, поддерживающая силы Хафтара (Haftar), желает вклиниться в игры США и Европы на всех площадках. Китай тоже найдет какую-нибудь формулу и пожелает зайти на это поле.

tr: И что вы будете делать? Ударите по США?

X.?: Турция сделала рекламу, Россия разбогатеет. Теперь все будут пытаться купить С-400.

Benden Söylemesi: Если страны, против которых США применяют санкции, объединятся и введут санкции против США, к примеру, преобразуют долларовые резервы, США уйдут в историю.

urfalı zaza: Они знают, что, если купишь у Америки, не сработает. А С-400 они смогут использовать против кого угодно.

oyun üstüne oyun var: С-400 нужны США. Ирак выступает посредником.

vatandaş: Похоже, Америка сказала Ираку: "Иди, купи С-400 у России, мы дадим деньги". Весьма высокая вероятность.

ELeŞTiRmeN: Я вот думаю, может быть, и базу Инджирлик построили США и мы тоже не можем сказать: "Уходите":)))

…: С-400 - значит сдерживание Израиля… Поэтому США против.

sezersaki: Покупайте, покупайте, закроем Ближний Восток С-400 и устраним все угрозы с воздуха.

CABBAR: Ха-ха-ха, Россия ни за что не продаст… Она знает, что эти ракеты попадут в руки Америки.

HURSIT: Очень скоро к власти в Ираке придет путчист вроде ас-Сиси.