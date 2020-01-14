МИД ФРГ предупредил о возможном усилении ИГ после вывода международных сил из Ирака

Глава МИД Германии Хайко Маас на пресс-конференции по итогам встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 10 мая 2018.

Берлин. 13 января. ИНТЕРФАКС - Глава МИД ФРГ Хайко Маас в понедельник выразил обеспокоенность возможным усилением влияния ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) на Ближнем Востоке в случае вывода сил международной коалиции из Ирака, сообщает агентство ЭФЭ.

"Мы опасаемся того, что вывод международного присутствия из Ирака поможет ИГ. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы этого избежать", - заявил Маас на пресс-конференции в Иордании, где он встречался с главой МИД королевства Айманом Сафади.

Маас отметил, что немецкие военнослужащие пока останутся в Иордании и в Курдистане на севере Ирака, куда их передислоцировали на прошлой неделе.

"Мы будем ждать окончательного решения иракского правительства (о пребывании иностранных военных в Ираке - ИФ)", - добавил он.

Ранее в январе парламент Ирака рассмотрел вопрос и принял решение, касающееся вывода из страны американского воинского контингента и контингента стран коалиции, воюющей против ИГ.

Принятым решением парламент требует от правительства страны добиться одномоментного вывода всех иностранных войск с территории страны.