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Военное обозрение

Появились фото с места подрыва бронемашины Dingo ATF армии Бельгии в Мали

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Источник изображения: topwar.ru

Стало известно, что в первый день нового года бронеавтомобиль «Динго» бельгийской армии подорвался на самодельном взрывном устройстве. Фотографии с последствиями подрыва появились в сети.

Как сообщается в сводках, никто из находившихся в бронеавтомобиле Dingo ATF солдат серьёзно не пострадал. В это трудно поверить, ведь, судя по внешнему виду передней части автомобиля после взрыва, заряд был достаточно мощным. При этом масштабного возгорания тоже не произошло, хотя двигательный отсек полностью разворочен взрывом.

Несмотря на значительные повреждения, не исключено, что машина ещё вернется в строй. По крайней мере, её эвакуировали на территорию военной базы специалисты ремонтной роты сводного контингента.

Источник изображения: topwar.ru

Собственно, при создании бронеавтомобиля Dingo фактор безопасности был одним из решающих. Основной функцией машины была защита экипажа и десанта от мин и СВУ. И эту задачу машина, как видно, успешно выполняет.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Бронестекло получило повреждения, но сохранило функцию защиты экипажа и патруля.

Производителем этой техники является немецкая компания Krauss-Maffei. Dingo ATF находится на вооружении ряда европейских (и азиатских тоже) армий, в том числе и Бельгии. На вооружении ВС Бельгийского королевства, по данным на 2016 год, состояло не менее 200 таких машин.

Вооружение бронеавтомобиля представляет собой боевой модуль с пулемётом или гранатомет. Управление вооружениями осуществляется в дистанционном режиме - с возможностью отслеживать обстановку в том числе посредством видеокамер.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Германия
Мали
Продукция
Dingo
Компании
Krauss-Maffei
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