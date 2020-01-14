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РИА Новости

СМИ: Путин и Макрон договорились сохранить ядерную сделку с Ираном

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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 13 января/ Радио Sputnik. Россия и Франция намереваются сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерному вооружению Ирана, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по результатам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, состоявшегося накануне, передает Reuters.

По словам главы Пятой республики, после принятия соответствующего решения лидеры Великобритании, Франции и Германии призвали Иран вернуться к полному соблюдению СВПД.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран объявили о достижении СВПД, предусматривающего снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.

В мае 2018 года Соединенные Штаты вышли из соглашения и восстановили жесткие санкции против исламской республики. Иран, в свою очередь, заявил о поэтапном сокращении своих обязательств, в то время как европейские участники посчитали необходимым сохранить соглашение.

Пятого января текущего года в контексте обострения отношений с Вашингтоном Тегеран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке", касающегося количества центрифуг для обогащения урана.

Позднее официальная Москва раскритиковала призыв президента США Дональда Трампа к государствам-подписантам СВПД выйти из этого соглашения.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Владимир Путин обсудил по телефону ситуацию в Сирии с Эммануэлем Макроном.

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