Поле боя. Военный эксперт оценил намерение Ирака купить у России С-400

Ирак рассматривает вопрос о покупке у России зенитно-ракетных систем С-400, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Зверев прокомментировал ситуацию.

Ирак изучает вопрос о покупке у России зенитно-ракетных систем С-400 на фоне опасений потерять военно-политическую поддержку со стороны США, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Мы должны получить эти С-400, особенно после многочисленных разочарований, когда американцы не давали нам подходящее оружие", – цитирует издание слова депутата иракского парламента Карима Алави.

Он добавил, что контракты пока не подписаны, но Багдад ведет переговоры с Москвой.

Иракское Минобороны отказалось комментировать эту информацию, Госдеп и Пентагон также не ответили на запросы.

О намерении правительства Ирака купить у России ЗРС С-400 сообщал в середине мая 2019 года посол ближневосточной страны в Москве Хайдар Мансур Хади. По его словам, иракское правительство приняло решение по закупкам ракет, однако "дорожной карты" по сделке пока нет.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Центра исследования стран Балтийского региона Института региональных исследований Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта Юрий Зверев прокомментировал желание иракской стороны закупить С-400.

"Ирак стал фактически полем боя между США и Ираном. Сначала Соединенные Штаты нанесли удары по базам шиитского ополчения в Ираке. Потом Иран нанес удары по военным базам США, хотя и предварительно предупредив. Понятно, что в этой ситуации страна хочет укрепить свою противовоздушную оборону – комплексы С-400 считаются лучшими в мире, а ЗРК Patriot американцы Ираку не продадут. Тем более что Ирак уже закупает у России современное оружие: например, боевые вертолеты Ми-28 и танки Т-90", – сказал Юрий Зверев.

Он не исключил, что США могут ввести санкции в отношении Ирака за закупку российского оружия.

"Судя по ситуации с Турцией, закупки С-400 отразятся на отношениях Ирака с США. Американцы всячески пытались препятствовать закупкам, и дело доходит до экономических санкций против Турции за закупки российского оружия", – напомнил военный эксперт.

В конце прошлого года американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который запрещает передавать Турции истребители F-35, пока в Анкаре не откажутся от российских систем С-400.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в турецко-американских отношениях, начались в середине июля 2019 года.

Как ранее заявлял президент Турции Реджеп Эрдоган, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года.

Зенитно-ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.