Россия и Япония проведут совместные военно-морские учения

Морской буксир "Виктор Конецкий" проекта 754МБС Ленинградской военно-морской базы ВМФ России, сопровождающий малые ракетные корабли "Серпухов" и "Зеленый Дол" проекта 21631 во время их перехода с Черного моря на Балтику, в Северном море. Снимок сделан с борта вертолета NH90 авиации ВМС Нидерландов, 22.10.2016.

Россия и Япония начнут антипиратские учения в Аденском заливе в 20-х числах января, в них впервые будет участвовать отряд кораблей Балтийского флота, сообщил командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов.

"Корабли Балтийского флота принимали участия в подобных учениях с другими странами, с японским военно-морским флотом – еще никогда. Это будет новое взаимодействие, будет хороший опыт для командования – как построена служба, как проводится маневрирование. Предстоят учения антипиратской направленности, они начнутся в 20-х числах января, сейчас идет этап планирования", – рассказал Носатов, передает РИА "Новости".

По его словам, в маневрах примет участие сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", морской буксир "Виктор Конецкий" и танкер "Ельня". Сейчас они выполняют задачи боевой службы.

Носатов уточнил, что российские и японские корабли отработают совместное маневрирование, спасение на море, оказание помощи в пиратоопасном районе.

В ноябре 2019 года Россия, Китай и ЮАР провели антипиратские учения на юге Африки.

Алексей Дегтярев