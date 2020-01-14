Эксперт о претензиях НАТО к "Искандерам": пусть ищут причину в себе

В НАТО анонсировали ответ на размещение "Искандеров-М" с новой ракетой. В эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал это заявление, отметив, что в Североатлантическом альянсе, как обычно, путают причину и следствие.

Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкий телеканал N-tv.

"Что касается российской системы SSC-8 (натовская классификация 9М729 –ред.), мы будем работать над системами ПВО и ПРО, над конвенциональными вооружениями, над повышенной боевой готовностью и над продлением времени предупреждения", – цитирует агентство слова генсека НАТО Йенса Столтенберга.

По его словам, министры обороны стран альянса уже согласовали соответствующие меры.

Разработку ракеты 9М729 Столтенберг назвал "частью российской стратегии усиленно инвестировать в современные возможности, включая современное ядерное оружие". На это, по его словам, НАТО намерена соразмерно реагировать мерами оборонительного толка. При этом он подчеркнул, что альянс не собирается размещать в Европе новые ракеты наземного базирования с ядерной боеголовкой и стремится к укреплению контроля над вооружениями.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал это заявление, высказав сомнение в правдивости намерений.

"Они готовят размещение американских ракет средней дальности на территории Европы. Для этого они и находят повод, причину: мол, Россия разместила свои комплексы "Искандер-М". Но, как обычно, они меняют причину и следствие. Дело в том, что Россия разместила свой оперативно-тактический комплекс в ответ на развертывание американцами систем противоракетной обороны в Румынии и в Польше. Мы заранее предупреждали США, НАТО, что в ответ на эти системы, которые могут применять крылатые ракеты средней дальности, запрещенные ДРСМД, мы ответим размещением "Искандеров-М". А теперь натовцы, совершенно не вспоминая о том, говорят, что это они действуют в ответ. Но мы этого не боимся и не собираемся убирать наши "Искандеры" – они защищают наши национальные интересы. Пусть натовцы ищут причину в себе, а не в России", – сказал Виктор Литовкин.

В США и вслед за ними в НАТО считают, что ракета 9М729 нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – якобы имеет дальность более 500 километров, что стало поводом для выхода Соединенных Штатов из этого ключевого международного соглашения.

В Москве, в свою очередь, не раз отвергали подозрения США и отмечали, что претензии к 9М729 стали только поводом для выхода Вашингтона из договора, а причина заключается в стремлении разместить собственные ракеты средней дальности у границ Китая.

Минобороны России подчеркивало, что США приняли решение выйти из ДРСМД еще за несколько лет до того, как вынесли на публику обвинения по 9М729.