Эксперт о претензиях НАТО к "Искандерам": пусть ищут причину в себе

В НАТО анонсировали ответ на размещение "Искандеров-М" с новой ракетой. В эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал это заявление, отметив, что в Североатлантическом альянсе, как обычно, путают причину и следствие.
Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкий телеканал N-tv.
"Что касается российской системы SSC-8 (натовская классификация 9М729 –ред.), мы будем работать над системами ПВО и ПРО, над конвенциональными вооружениями, над повышенной боевой готовностью и над продлением времени предупреждения", – цитирует агентство слова генсека НАТО Йенса Столтенберга.
По его словам, министры обороны стран альянса уже согласовали соответствующие меры.
Разработку ракеты 9М729 Столтенберг назвал "частью российской стратегии усиленно инвестировать в современные возможности, включая современное ядерное оружие". На это, по его словам, НАТО намерена соразмерно реагировать мерами оборонительного толка. При этом он подчеркнул, что альянс не собирается размещать в Европе новые ракеты наземного базирования с ядерной боеголовкой и стремится к укреплению контроля над вооружениями.
В эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал это заявление, высказав сомнение в правдивости намерений.
В США и вслед за ними в НАТО считают, что ракета 9М729 нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – якобы имеет дальность более 500 километров, что стало поводом для выхода Соединенных Штатов из этого ключевого международного соглашения.
В Москве, в свою очередь, не раз отвергали подозрения США и отмечали, что претензии к 9М729 стали только поводом для выхода Вашингтона из договора, а причина заключается в стремлении разместить собственные ракеты средней дальности у границ Китая.
Минобороны России подчеркивало, что США приняли решение выйти из ДРСМД еще за несколько лет до того, как вынесли на публику обвинения по 9М729.