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РИА Новости

"Спасибо" США: реакция НАТО на российские "Искандеры"

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Подготовка к боевому пуску баллистической ракеты
Подготовка к боевому пуску баллистической ракеты.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Америка вынуждает Европу бояться и платить за страх перед Россией. Вашингтон выходит из всех возможных договоров, а Брюссель увеличивает финансовые вливания в свою оборонку из-за мнимой угрозы с Востока.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс уже в этом году предпримет "оборонительные и соразмерные" меры в ответ на размещение российских оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" с ракетой 9М729 (по натовской классификации SSC-8). Брюссель будет трудиться над системами ПВО и ПРО, а также повышать боеготовность и продлевать время предупреждения о ракетном нападении. Главы оборонных ведомств альянса уже согласовали график таких работ. При этом Столтенберг ракету 9М729 обозначил в качестве составной части "российской стратегии усиленного инвестирования в современные возможности, включая современное ядерное оружие". Однако успокоил: новых ракет наземного базирования с ядерными боеголовками в Европе не будет. Спасибо хоть на этом.

На самом деле европейским членам Североатлантического альянса за новые финансовые вливания в свою оборонку и чувство не проходящей тревожности нужно благодарить, прежде всего, Вашингтон. Именно он вышел из договора о ракетах средней и меньшей дальности якобы по причине того, что сам факт существования российской ракеты 9М729 нарушал его базовые условия, а летит она на дальность свыше 500 километров, запрещенную документом. Москва говорила о 480 километрах и голословности обвинений американской стороны. Впрочем, теперь это уже не существенно. Безуспешно и при этом вполне логично пытаясь вовлечь в международные соглашения по ракетам Китай (видя в нем главную угрозу и нацелившись разместить собственные ракеты средней дальности у границ КНР), США последовательно аннигилируют нынешний хрупкий, да что там хрупкий – уже почти иллюзорный баланс. Зафиксированный, тем не менее, в еще существующих (СНВ-3) и уже прекративших свое действие договорах.

Если говорить не о стратегических ядерных силах, а о российских ракетах средней и меньшей дальности, то потенциальную угрозу они представляют именно для Европы, как считает ее военное, а также часть политического начальства. Ей, стало быть, и платить за собственную защиту. Особенно при учете того, что Дональд Трамп настойчиво проводит одну простую мысль: Америка не должна и не будет оплачивать "чужие счета".

Если рассуждать гипотетически, то размещение "Искандеров" с ракетой 9М729 в Калининградской области действительно создаст для Брюсселя большую головную боль. Но еще больше голова должна разболеться у польского руководства. Во-первых, комплекс обладает технологиями преодоления ПРО. Во-вторых, если его целью станет база ПРО в Польше, то от Калининграда несколько десятков крылатых ракет, которыми он оснащен, долетят до нее за 10 минут. При этом оставаясь незамеченными. Стало быть, поразят цель с весьма большой долей вероятности. Есть еще и в-третьих, и в-четвертых. Но достаточно и первых двух пунктов. Нет, это не игра мускулами, а просто констатация факта. Кстати, свободные от условий ДРСМД американцы уже испытали в Калифорнии наземную крылатую ракету неядерной конфигурации, которая документом ранее была запрещена.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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Страны
Китай
Польша
Россия
США
Продукция
9М729
Искандер
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
РСМД
СНВ-3
Ядерный щит
ЯО
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