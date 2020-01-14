В Крыму подразделения армейского корпуса ЧФ подняты по тревоге

Подразделения армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) России подняты по учебной тревоге. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Учения проходят на полигоне Ангарский около Симферополя в Крыму. В них участвуют более 500 военнослужащих и около 100 единиц техники.

«Поднятые по учебной тревоге подразделения береговой обороны совершили марш в составе колонн военной и специальной техники на полигон Ангарский и приступили к инженерному оборудованию позиций», — цитирует релиз телеканал «Звезда».

В ходе учений военнослужащие отработают наступательные и оборонительные задачи, отстреляются по мишеням из штатного оружия, а также проведут тренировки по биологической, радиационной и химической защите.

Ранее в этот же день сообщалось, что на Ставрополье экипажи штурмовиков Су-25СМ авиационного полка Южного военного округа (ЮВО) провели плановые летно-тактические учения. Военные отработали нанесение ударов по аэродромам условного противника в составе звена.