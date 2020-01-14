Партия Порошенко призвала доказать причастность РФ к крушению Boeing в Иране

Сопредседатель фракции экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко раскритиковала реакцию властей страны на крушение украинского самолета в Иране. Как заявила депутат 13 января, Киеву необходимо расследовать причастность России к катастрофе.

«Первый, по сути, серьезный внешнеполитический вызов показал полную деградацию государственных институтов управления. Вся власть, все «слуги» (депутаты пропрезидентской партии «Слуга народа». — Ред.) отправились на отдых», — заявила она на совете Верховной рады.

Геращенко напомнила, что посольство Украины в Иране изначально исключило версию теракта, что, по ее мнению, сформировало неправильную позицию Киева по отношению к катастрофе. Также она возмутилась тем, что власти «даже не упоминают о том, что Российская Федерация так же может быть причастна к страшной трагедии с нашим самолетом», пишет «Украинская правда».

«Украинская власть обязана сегодня требовать проведения Совбеза ООН <…> и не бояться озвучить вопрос возможной роли РФ в поставках ракет Ирану», — цитирует ее «Обозреватель».

Ранее в январе в причастности к крушению Россию заподозрил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. Он допустил, что РФ могла оказывать «непосредственную помощь при подготовке ракетной атаки».

В ответ на это российский сенатор Алексей Пушков напомнил, что «страна — поставщик оружия не несет ответственности за его использование», а заявления Турчинова назвал «диагнозом».

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января. Самолет вылетел из Тегерана в Киев и упал через две минуты после вылета. На борту находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, все они погибли.

Поначалу Иран отрицал свою причастность к инциденту, но 11 января признал свою вину. Глава иранского МИДа Джавад Зариф заявил, что лайнер был непреднамеренно сбит ракетой из-за «человеческой ошибки». В Корпусе стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана) объяснили, что система противовоздушной обороны (ПВО) страны приняла лайнер за крылатую ракету, а у оператора связи было пять секунд на принятие решения, и он сделал неправильный выбор.

Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским принес извинения, выразил соболезнования и пообещал наказать виновных. Зеленский же заверил граждан, что семьи погибших получат выплаты, а причастные к катастрофе «не отвертятся». Киев расследует дело о крушении по статьям о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного судна, умышленном убийстве и уничтожении самолета.