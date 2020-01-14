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Иран строит «авианосец»

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Источник изображения: warspot.ru

У Ирана есть свой «авианосец». Полноразмерный макет, являющийся копией корабля Nimitz, в 2015 году использовался для отработок атак на ВМС США. Теперь баржу с бутафорскими надстройками вновь ремонтируют.

Как пишет журнал Popular Mechanics, копия американского авианосца на базе баржи была построена в 2014 году. Годом позже «авианосец» подвергся массированному нападению лодок-камикадзе, обстрелу со скоростных кораблей, а также атаке крылатыми ракетами. Всего в учениях «Великий пророк — 9» копия авианосца подверглась обстрелу с более чем 100 катеров. Затем баржу отбуксировали к берегу, а в ноябре прошлого года началось её восстановление.

Постройка «авианосца» на верфи Гачин

Источник изображения: popularmechanics.com

Существует мнение, что таким образом Иран отрабатывает навыки борьбы с американскими авианосцами, посылая чёткий сигнал своим противникам. Согласно спутниковым снимкам, иранский «авианосец» вновь восстановлен. Вероятнее всего, он снова станет объектом для «битья» в ходе крупных военных учений ВС Ирана,запланированных на март текущего года.

Спутниковый снимок отремонтированного «авианосца»

Источник изображения: defenseone.com

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Проекты
Nimitz
Авианосец
Военные учения
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1 комментарий
№1
14.01.2020 01:14
Да, прикольное было шоу 8-))).



Надеюсь в этот раз опять видяшку выложат. И тоже не будут вырезать пролетающие мимо "авиабаржи" ракеты 8-)

И, кстати, строить-то не обязательно. У Бразилии есть старый авианосец который они по цене металлолома продают! Можно использовать... Может быть им ещё кто-то из друзей на это незадорого отдаст 8-).

--------
А идея реально хорошая. Это японцы в своих офисах практикуют. Когда от бессилия и злобы могут выплёскивать эмоции на резиновых манекенах похожих на их боссов! Молодцы иранцы! Чем вы хуже японских клерков?!!

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