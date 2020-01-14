Иран строит «авианосец»

У Ирана есть свой «авианосец». Полноразмерный макет, являющийся копией корабля Nimitz, в 2015 году использовался для отработок атак на ВМС США. Теперь баржу с бутафорскими надстройками вновь ремонтируют.

Как пишет журнал Popular Mechanics, копия американского авианосца на базе баржи была построена в 2014 году. Годом позже «авианосец» подвергся массированному нападению лодок-камикадзе, обстрелу со скоростных кораблей, а также атаке крылатыми ракетами. Всего в учениях «Великий пророк — 9» копия авианосца подверглась обстрелу с более чем 100 катеров. Затем баржу отбуксировали к берегу, а в ноябре прошлого года началось её восстановление.

Постройка «авианосца» на верфи Гачин Источник изображения: popularmechanics.com

Существует мнение, что таким образом Иран отрабатывает навыки борьбы с американскими авианосцами, посылая чёткий сигнал своим противникам. Согласно спутниковым снимкам, иранский «авианосец» вновь восстановлен. Вероятнее всего, он снова станет объектом для «битья» в ходе крупных военных учений ВС Ирана,запланированных на март текущего года.