На Урале танковая дивизия получит 30 модернизированных танков Т-72Б3М

30 модернизированных танков Т-72Б3М получит в 2020 году танковая дивизия, которая дислоцируется в Челябинской области. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«Экипажи танковых подразделений смогут освоить новейшую боевую технику в ходе занятий по вождению и боевых стрельб, которые состоятся сразу после ее прибытия в соединения и воинские части», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».

Т-72Б3М — модификация танка Т-72Б. В нем улучшено большинство основных характеристик. На танк устанавливаются прицелы 1А40-4 и «Сосна-У», автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, а также двигатель на 1130 л.с. с системами, обеспечивающими его работу.

Защита танка также была усилена. На него установили динамическую защиту «Реликт» и решетчатые экраны, которые защищают от кумулятивных боеприпасов.

Ранее в этот же день сообщалось, что на Ставрополье экипажи штурмовиков Су-25СМ авиационного полка Южного военного округа (ЮВО) провели плановые летно-тактические учения. Военные отработали нанесение ударов по аэродромам условного противника в составе звена.