В СБУ квалифицировали катастрофу самолета в Иране по трем статьям

Служба безопасности Украины (СБУ) расследует обстоятельства крушения пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» под Тегераном по трем статьям Уголовного кодекса. Об этом 13 января сказано сообщении на странице спецслужбы в Facebook.

Речь идет о ч. 3 ст. 276 («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта»), ч. 2 ст. 115 («Умышленное убийство») и ст. 194 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Дело возбуждено по поручению офиса президента страны. В настоящее время, отмечает RT, ведется сбор улик.

8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани американскими ВВС нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке.

Через несколько часов после этого из аэропорта Тегерана вылетел Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». На борту находились 176 человек, большинство из которых канадцы и иранцы. Лайнер разбился через несколько минут после взлета. Позже иранская сторона признала, что по ошибке сбила лайнер.

Президент Ирана Хасан Роухани принес извинения семьям погибших. КСИР также выразил глубокие сожаления и отметил, что Тегеран ожидал ответа США на атаку.

9 января Ростуризм совместно с ассоциацией «Турпомощь» открыли «горячую линию», где можно получить консультации о ситуации с безопасностью в странах Ближнего Востока.