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bmpd.livejournal.com

Баллистическая ракета комплекса "Искандер-М" упала в Казахстане, пролетев более 600 километров

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Как сообщило министерство обороны Казахстана, 9 января 2020 года во время плановых учений испытательного центра Министерства обороны Российской Федерации, арендующего полигоны на территории Республики Казахстан в соответствии с межгосударственным соглашением между Казахстаном и Россией от 1995 года, произошло падение обломков одной из ракет за пределы установленных мест. Взрыва не было. В районе падения в Байганинском районе Актюбинской области жертв и разрушений нет. Ситуация опасности для населения не представляет. Пуск ракет с использованием объектов на территории Республики Казахстан проводился согласно годовому плану и графику проведения учений. Район падения оцеплен сотрудниками полиции. В соответствии с указанным соглашением выяснение обстоятельств и причин будет проводить казахстанско-российская комиссия при акимате Актюбинской области.

Обломки баллистической ракеты российского ракетного комплекса 9К720 "Искандер-М", упавшей в Байганинском районе Актюбинской области Казахстана, 09.01.2020 (с) министерство обороны Казахстана

Со стороны bmpd укажем, что, судя по приводимым коллегой e_maksimov данным, речь идет о баллистической ракете российского ракетного комплекса 9К720 "Искандер-М", упавшей в Байганинском районе Актюбинской области Казахстана. При этом, если верны приводимые министерством обороны Казахстана сведения о запуске ракеты с "испытательного центра Министерства обороны Российской Федерации, арендующего полигоны на территории Республики Казахстан", то, видимо, речь идет о запуске с 4-го Государственного центрального межвидового полигона Российской Федерации (4 ГЦМП, Капустин Яр),по полигонным полям на территории Атырауской и Западно-Казахстанской областей Казахстана. Расстояние от границ этого полигона до места падения ракеты в Байганинском районе Актюбинской области Казахстана составляет 627 км, а фактическая дистанция пуска, видимо, уверенно превышала 650 км, если не было более - что, видимо, и является фактической предельной дальностью баллистических ракет комплекса "Искандер-М", де факто превышающей официально заявленную дальность 500 км. .

Обломки баллистической ракеты российского ракетного комплекса 9К720 "Искандер-М", упавшей в Байганинском районе Актюбинской области Казахстана, 09.01.2020 (с) министерство обороны Казахстана

Оценка наименьшей дальности полета баллистической ракеты российского ракетного комплекса 9К720 "Искандер-М", упавшей в Байганинском районе Актюбинской области Казахстана 09.01.2020 (с) Evgeniy Maksimov / twitter.com/pararamtadam

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Страны
Казахстан
Россия
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Искандер
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Проекты
2020-й год
Военные учения
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